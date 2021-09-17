Народное IPO: футбольный клуб Верес привлек 50 миллионов на бирже

На бирже ПФТС завершилось первичное размещение акций ровенского футбольного клуба «Верес», привлечено 50 миллионов гривен.
Об этом говорится в сообщении на сайте биржи.
В течение апреля-сентября 2021 года было заключено и выполнено 363 биржевых контракта на общую сумму 50 млн грн.
Таким образом, размещено 100% дебютного публичного выпуска акций объемом выпуска 50 млн грн.
Ранее сообщалось, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила проспект эмиссии акций футбольного клуба «Верес» для публичного размещения на бирже ПФТС.
В приобретении акций принимали участие фанаты клуба, юридические лица-резиденты и иностранные инвесторы.
Ровенский «Верес» — футбольный клуб, который сейчас выступает в Высшей лиге (украинской премьер-лиге).
На сайте клуба говорится, что основатель группы компаний «Укртепло» Иван Надеин стал президентом «Вереса» в 2019 году, а в 2020 — «Верес» «стал первым в украинском футболе публичным акционерным обществом и юридически подтвердил статус „народного“ клуба».
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