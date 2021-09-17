Межбанк: в последний день месяца возможно валютное ралли по евро

Четверг — последний день месяца и квартала. И это будет главным мотиватором для всех участников валютного рынка. Судя по объемам вчерашних торгов (только по Bloomberg прошло сделок более чем на $ 225 млн) — именно в среду большинство крупных игроков закрывали свои основные объемы операций на отчетную дату и сегодня им остается только «рихтовать» уже свои операции на 1-е число.

Но это отнюдь не значит, что все будет тихо и спокойно. Именно закрытие последних «штрихов» крупными игроками в конце квартала и может быстро менять ситуацию на межбанке. Так что все будет достаточно интересно.

Часам к 14-ти банки закроют клиентские сделки, а затем будут уже закрывать свои нормативы на отчетную дату и проводить свои операции по валютной позиции для фиксации финансового результата по торговле валютой за октябрь и третий квартал. Основная часть всех сделок пройдет в период с 11 до 15 часов.

Добавит колорита на межбанке сегодня и ралли по евро/доллар, что будет отражаться на котировках евровалюты относительно гривны. Вчера евро обвалился почти до 1,16 доллара и это позволяет мировым спекулянтам и их местным собратьям хорошо зарабатывать на скачках этой пары.

Нацбанк постарается в ситуацию не вмешиваться, если не будет особых перекосов по спросу и предложению на торгах. Если же его помощь понадобится, то регулятор выйдет вначале со стандартной покупкой $ 5 млн и только, если этого будет недостаточно — он появится на межбанке повторно с уже более длинной по времени и объемной по сумме интервенцией.

Учитывая, что сегодня конец месяца, спекулянты по доллару ограничатся только работой в формате «в две стороны» без особых игр «на повышение» или «на понижение». И лишь возможные колебания по евро на международных площадках могут «соблазнить» их на достаточно масштабные игры по евровалюте на нашем межбанке. Но скорее всего они побоятся особо раскачивать рынок перед отчетной датой и будут сегодня достаточно «смирными» по всем валютам.

По нашим расчетам, объем операций на торгах в четверг будет в пределах до $ 155−180 млн при заключении до 510−580 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 30 сентября будут в пределах: доллар — коридор 26,50−26,75 грн, евро — коридор 30,70−31,10 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,40−26,75 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп., а в кассах банков до 20−25 коп.

Евро: в банках коридор от 30,65 до 31,15 грн при спреде до 30 коп., а в обменниках финкомпаний — в пределах гораздо более узкого коридора от 30,70 до 31,10 грн при спреде в пределах 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,57 / 26,59

евро — 30,93 / 30,95

Курсы валют на Межбанке

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