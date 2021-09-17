Сколько стоит жить в Турции

Турция – не только излюбленный курорт украинцев, но и страна, которую многие наши соотечественники выбирают для ПМЖ.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать, сколько стоит жить в городе, который называют жемчужиной Босфора – Стамбуле.

Работа. Найти работу в Стамбуле вполне реально. Особенно, если владеешь английским или турецким языком. Зарплаты очень разные, все зависит от сферы деятельности – начиная от 2 500 TRY (на момент написания материала курс лиры к гривне 3,00. – Ред.). Полицейские, врачи или учителя получают зарплату от 1 тыс. долл.

Жилье и коммунальные услуги. Квартира 1+1 (спальня и гостиная) в ЖК, от которого до центра города на машине 40 минут без пробок, с хорошим ремонтом обходится в 2 тыс. лир (около 6 тыс. грн. – Ред.). Можно найти квартиру и за 1 тыс. лир (это 3 тыс. грн. – Ред.).

Коммунальные услуги оплачиваются по показателям счетчиков. В квартире 1+1 в месяц примерно такие расходы:

газ летом – 30 лир;

зимой – 350 лир. Кстати, газ проведен только в новых домах. Многие люди до сих пор используют баллоны;

вода – 50 лир;

электроэнергия – до 500 лир летом, ведь почти постоянно работает кондиционер, зимой – до 200 лир. В Турции есть три разных тарифа на электроэнергию в течение суток. Самый дешевый – ночной.

Мобильная связь и интернет. В Турции три основных мобильных оператора: Turkcell – самый популярный, Turk Telecom и всем известный нам Vodafone. Будьте готовы, что при покупке SIM-карты у вас спросят паспорт. Оптимальный тарифный пакет в месяц – 35 лир (105 грн. – ред.).

Еще 100 лир в месяц придется заплатить за домашний Интернет и телевидение.

Транспорт. Если у вас есть своя машина, то придется тратиться только на топливо. На сегодня цена бензина на разных АЗС – от 6,50 до 8 лир за литр (от 19,50 до 24 грн). Дизтопливо – 6,30 лир за литр, газ – 3,60.

Но многие люди предпочитают общественный транспорт. Очень выгодный вариант – приобрести Istanbulkart. Ее можно использовать во всем общественном транспорте города. Стоимость карты – 10 лир (30 гривен). С картой одна поездка будет стоить 3,50 лир. Тогда как разовый билет в метро – 7 лир (21 грн. – Ред.).

Другие покупки: одежда, техника. Стамбул – настоящий рай для шопоголиков. Огромное количество бутиков, торговых центров, рынков, где можно найти одежду и обувь на любой кошелек. Цены в этих магазинах в Турции ниже тех, что мы видим в Украине. Например, футболку можно купить от 20 лир (60 грн. – Ред.), летнее платье – от 40 лир (120 грн. – Ред.), джинсы – от 80 лир (240 грн. – Ред.). При этом очень часто бывают распродажи.

Отдельная тема – это техника. Здесь на нее заоблачные цены. Покупать в Украине выгоднее. Вот пример: в Турции iPhone 12 Pro Max стоит 17 999 лир (53 997 грн. – Ред.), тогда как в Украине его цена – 38 тысяч гривен. Такая же ситуация с другими смартфонами.

Медицина. Уровень медицинского обслуживания в Турции очень высок. Там, как и у нас, есть государственные и частные больницы. В госбольницах прием ведется бесплатно. В частных больницах прием дорогой, однако, если у вас есть страховка, можно сэкономить.

Если у вас есть вид на жительство, вы также можете обратиться к врачу бесплатно. Но сначала надо приписаться к определенной поликлинике (sağlık ocak) в вашем районе.

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Дети и деньги. Согласно закону, при рождении первого ребенка государство выплачивает 300 лир (900 грн. – Ред.), за второго ребенка – 400 лир (1200 грн. – Ред.), за третьего ребенка – 600 лир (1800 грн. – Ред.). Также дается 202 лиры на молоко (606 грн. – Ред.). На этом помощь заканчивается.