В «Нафтогазе» оценили потери Украины из-за соглашения Венгрии с «Газпромом»

Директор НАК «Нафтогаз Украины» по интегрированным коммуникациям Максим Белявский в эфире Радио Свобода прокомментировал последствия для украинской газотранспортной системы от соглашения между Венгрией и Россией по транзиту газа.

По словам Белявского, потери будут связаны с увеличением производственно-технологических расходов на транспортировку газа через Украину.

«Собственно, уменьшение объемов товаро-транспортной работы за счет перераспределения тех самых 4,5 миллиардов кубических метров по другому маршруту поставок приведет к тому, что нам придется поддерживать необходимое давление в системе, а для этого придется увеличить количество агрегатов, которые будут работать в газотранспортной системе Украины», – сказал он.

По оценке Белявского, расходы природного газа вырастут примерно на 50 миллионов кубических метров каждый год: «очень легко рассчитать, сколько это будет в денежном эквиваленте определяться».

Говоря о стратегии противодействия этим последствиям, представитель «Нафтогаза» прежде всего указал на завершение интеграции украинской газотранспортной системы в европейскую единую модель газоснабжения.

«Это планируется сделать путем переноса точек приема-передачи природного газа на восточную границу. И здесь, собственно, сразу есть несколько производных, как экономических, так и политических. Политические: это, прежде всего, еще один шаг на пути к реинтеграции временно оккупированных регионов нашей восточной части Украины. Это первое, второе – это блокирование развития газового хаба на юге Российской Федерации», – утверждает Белявский.

Он ожидает, что это позволит блокировать фактическую энергетическую оккупацию» Россией Черноморского региона, а с экономической точки зрения – увеличить объемы товаро-транспортной работы благодаря открытию доступа для газа из Центральной и Восточной Азии.

«Собственно, для обычного потребителя это будет означать. – Ред.) обоснованное формирование цены на газ, то есть украинского индекса газа, который, судя по всему, будет значительно меньше, чем есть сейчас в Европе», – предположил представитель «Нафтогаза».

Напомним, Венгрия 27 сентября подписала новый долгосрочный контракт о поставках газа с российским «Газпромом». Соглашение подписали руководитель «Газпрома» Алексей Миллер и руководители венгерской энергетической группы MVM в здании Министерства иностранных дел в Будапеште.

В конце августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что срок действия соглашения с «Газпромом» составит 15 лет. По словам Сийярто, «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров природного газа ежегодно.

При этом кратчайший путь – через украинскую газотранспортную систему – стороны не будут использовать. Будут использованы два маршрута – 3,5 миллиарда кубометров будут идти через Сербию и 1 миллиард кубометров через Австрию.