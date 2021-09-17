Закон об олигархах повторно направят в Венецианскую комиссию

Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599) будет повторно направлен в Венецианскую комиссию после подписания Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил в интервью изданию «Украинская правда».

«Как только этот закон будет подписан, он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении. Хотя это абсолютный прецедент, потому что до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, они были в первичной редакции», — отметил спикер украинского парламента.

Он добавил, что Президент Владимир Зеленский поддерживает инициативу обработки документа в Венецианской комиссии. По его словам, об этом свидетельствует, в частности, недавняя онлайн-встреча Зеленского с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Напомним, после принятия Верховной Радой законопроекта «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599) в первом чтении уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в письме призвала Председателя В Р Дмитрия Разумкова направить документ в Венецианскую комиссию ввиду того, что, по ее мнению, он может противоречить нормам Конституции. Кроме этого, к спикеру обратились четыре оппозиционные депутатские фракции с аналогичным предложением.

Разумков 10 сентября направил законопроект на экспертизу в Европейскую комиссию «За демократию через право» (Венецианская комиссия).

23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон № 5599.

Депутаты рассматривали законопроект во втором чтении постатейно, применив к нему соответствующую процедуру, согласно статье 119 регламента Верховной Рады. Во время голосования одновременно были учтены правки № 396, № 398, № 406, которые противоречат друг другу. Комитет В Р по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту переголосовать закон из-за коллизии правок.

В парламенте зарегистрированы 12 проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады от 23 сентября о принятии во втором чтении и в целом соответствующего проекта закона.