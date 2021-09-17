Банки потратили на ОВГЗ до 70% антикризисного рефинансирования

Банки направили около 70% антикризисного рефинансирования от НБУ на покупку государственных облигаций, а 30% – на кредитование.
Об этом рассказал заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий в интервью РБК-Украина.
«Банк получает рефинансирование, он им распоряжается. Банки самостоятельно решают, куда направлять свой ресурс, учитывая собственную ликвидность, бизнес-модели, лимиты на покупку ОВГЗ и прочее», – отметил он.
Гелетий подчеркнул, что рефинансирование не было целевым, а НБУ не ограничивал банки относительно целевого назначения рефинансирования.
По его словам, около 65-70% банки направили в ОВГЗ, еще около 30% ушло на кредитование.
При этом Гелетий напомнил, что механизм долгосрочного антикризисного рефинансирования, запущенный в прошлом году в апреле из-за пандемии, уже свернули, поскольку сейчас в нем уже нет необходимости.
«Сейчас экономика восстанавливается, а в банковской системе наблюдается структурный профицит ликвидности, поэтому мы этот инструмент свернули – последний тендер состоялся в сентябре», – отметил он.
Гелетий добавил, что на данном этапе ликвидность банков и рост их кредитного портфеля позволяет кредитовать экономику. Но вопрос по кредитованию – это уже зона ответственности банков.
9 сентября НБУ заявил о прекращении долгосрочного рефинансирования и процентного свопа с 1 октября.
Также с 1 октября срок предоставления банкам краткосрочного рефинанса сокращен с 90 до 30 дней.
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