Что делают для прозрачной приватизации в Украине — представитель Фонда госимущества

Фонд государственного имущества должен работать так, чтобы обеспечивать интересы государства, граждан и бизнеса.

Об этом рассказал на конференции Access2Finance заместитель Председателя Фонда государственного имущества Константин Кошеленко.

«Это непростая задача. С точки зрения тех шагов, что мы сделали навстречу бизнесу в прошлом году — это скидки по аренде государственного имущества во время пандемии. Это действительно была необходимая помощь. О деятельности фонда: он не является новой институцией, недавно ему исполнилось 30 лет. Но все мы знаем, что слово „прихватизация“ имеет такую негативную коннотацию. Когда мы это говорим, то вспоминаем 90-е годы, олигархи, фальсификаты-ваучеры, с которых никто ничего не получил», — отметил он.

Кошеленко напомнил, что приватизация и аренда госимущества существовали давно, но всегда это была тема «для своих», куда могли получить доступ только те, кто связан с властью, с госпредприятиями.

Что уже сделали для прозрачной приватизации:

Раскрыли всю информацию об объектах государственной собственности на сайтах privatization.gov.ua и orenda.gov.ua. Это государственные маркетплейси, созданные для того, чтобы покупатель не брал кота в мешке, а имел всю информацию о тех объектах, которые приватизируются. Имел возможность просмотреть техническую, юридическую, финансовую документацию.

Внедрили виртуальные комнаты данных, чтобы бизнес за месяц до аукциона мог изучить всю информацию. Это тысячи страниц документации, которая позволяет потенциальному владельцу до аукциона сделать вывод: сколько он готов заплатить.

Объекты, которые размещены на сайте privatization.gov.ua, затем ведут на аукционы Prozorro: Продажи. Все происходит на площадке Prozorro: Продажи и все прозрачно. До самого аукциона ни один из участников может не сообщать никому, что он является участником (анонимность сохраняется), и имеет возможность до аукциона изучить объект.

На сайте privatization.gov.ua можно отфильтровать объекты по цене, по локации, по дате аукциона, посмотрет, ь что есть в вашем городе и регионе.

Если посмотреть динамику, то уже с начала года свыше 2 млрд гривен государственный бюджет получил по результатам этих приватизационных аукционов, отмечает Кошеленко. К 2019 году это было около полумиллиарда в год.