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Что делают для прозрачной приватизации в Украине — представитель Фонда госимущества

Что делают для прозрачной приватизации в Украине — представитель Фонда госимущества

Фонд государственного имущества должен работать так, чтобы обеспечивать интересы государства, граждан и бизнеса.

Об этом рассказал на конференции Access2Finance заместитель Председателя Фонда государственного имущества Константин Кошеленко.

«Это непростая задача. С точки зрения тех шагов, что мы сделали навстречу бизнесу в прошлом году — это скидки по аренде государственного имущества во время пандемии. Это действительно была необходимая помощь. О деятельности фонда: он не является новой институцией, недавно ему исполнилось 30 лет. Но все мы знаем, что слово „прихватизация“ имеет такую негативную коннотацию. Когда мы это говорим, то вспоминаем 90-е годы, олигархи, фальсификаты-ваучеры, с которых никто ничего не получил», — отметил он.

Кошеленко напомнил, что приватизация и аренда госимущества существовали давно, но всегда это была тема «для своих», куда могли получить доступ только те, кто связан с властью, с госпредприятиями.

Что уже сделали для прозрачной приватизации:

  • Раскрыли всю информацию об объектах государственной собственности на сайтах privatization.gov.ua и orenda.gov.ua. Это государственные маркетплейси, созданные для того, чтобы покупатель не брал кота в мешке, а имел всю информацию о тех объектах, которые приватизируются. Имел возможность просмотреть техническую, юридическую, финансовую документацию.
  • Внедрили виртуальные комнаты данных, чтобы бизнес за месяц до аукциона мог изучить всю информацию. Это тысячи страниц документации, которая позволяет потенциальному владельцу до аукциона сделать вывод: сколько он готов заплатить.

Объекты, которые размещены на сайте privatization.gov.ua, затем ведут на аукционы Prozorro: Продажи. Все происходит на площадке Prozorro: Продажи и все прозрачно. До самого аукциона ни один из участников может не сообщать никому, что он является участником (анонимность сохраняется), и имеет возможность до аукциона изучить объект.

На сайте privatization.gov.ua можно отфильтровать объекты по цене, по локации, по дате аукциона, посмотрет, ь что есть в вашем городе и регионе.

Если посмотреть динамику, то уже с начала года свыше 2 млрд гривен государственный бюджет получил по результатам этих приватизационных аукционов, отмечает Кошеленко. К 2019 году это было около полумиллиарда в год.

По материалам Finance.UA
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