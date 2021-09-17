Межбанк: что происходит с валютой в конце месяца

Среда была очень активным днем на валютном рынке и даже удивила своими объемами. По Bloomberg еще до формального закрытия торгов с датой валютирования 29 сентября сумма сделок превысила $225 млн. Чувствовалось, что все клиенты решили не оставлять свои основные сделки по завершению месяца и квартала на завтра, а проводили их сегодня.
В самом начале активной сессии Нацбанк вышел со своими стандартными покупками $5 млн и закрыв эту сумму по 26,54 гривны – больше на рынок не выходил.
Это особо и не требовалось. Несмотря на значительное число сделок и напряжение на межбанке – в итоге, все покупатели и продавцы достаточно быстро находили компромисс по курсу и без вмешательства регулятора. За день доллар подорожал на 3,5 копейки до 26,575/26,595 гривен, а евро даже подешевел до 30,9306/30,9512 гривен к концу дня. Евровалюта традиционно больше реагировала на изменения на международных площадках, где она подешевела до 1,1623 доллара, нежели на сам расклад спроса и предложения на украинском межбанке.
Ход торгов:
В самом начале сессии спрос превышал предложение и доллар вырос с утренних 26,54/26,56 до 26,57/26,59 гривен к 11 часам. Когда котировки начали чуть проседать за счет роста предложения – НБУ выкупил свои $5 млн по 26,54 гривны и ушел с рынка. Этого сегодня было достаточно, чтобы окончательно расшевелить и покупателей, и продавцов.
К обеду котировки снизились до 26,55/26,57 гривен за доллар, а после обеда достаточно быстро выросли до 26,58/26,60 гривен за счет крупных покупателей, которые закрывали свои операции по месяцу. Завершилась сессия уровнем 26,575/26,595 гривен за доллар, что устроило всех клиентов.
Главные события 29 сентября на валютном рынке:
1) Доллар вырос на 3,5 копейки до 26,575/26,595 гривен, а евро просел на 5 копеек – до 30,9306/30,9512 гривен.
2) Нацбанк сегодня один раз выходил на рынок и купил $5 млн по 26,54 гривны.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,5736 гривен за доллар, а официальный курс на 30 сентября 2021 года установлен на уровне 26,576 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,57 / 26,59
евро – 30,93 / 30,95
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1616 / 1,1618
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