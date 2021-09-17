Растрата 88 миллионов: суд оправдал фигурантов дела Госзернової корпорации

Высший антикоррупционный суд оправдал трех фигурантов дела о растрате 88 млн грн Государственной продовольственной зерновой корпорации.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Transparency International.

А именно, 29 сентября оправдательные приговоры получили бывший и.о. председателя ГПЗКУ Валерий Томиленко и директора элеваторов Григорий Шквыря и Юрий Селюченко.

Томиленко обвиняли в растрате около 88 млн грн госкорпорации в 2015 году в сговоре с двумя директорами элеваторов.

В суде решили, что прокуроры не смогли доказать вину фигурантов. Также, сообщила TI, коллегия судей постановила снять арест с квартир и авто обвиняемых и вернуть залог в размере 2,5 млн грн.

В САП сразу заявили, что обжалуют приговор: “Прокурор САП не соглашается с указанным решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции”.

Напомним, по версии следствия, в 2015 году Томиленко подписал два договора по поставке кукурузы с ПАО “Рокитнянский комбинат хлебопродуктов” и ПАО “Васильковхлебпродукт”.

По ним было позже проведено 50 млн гривен и 38,5 млн гривен предоплаты. Товар не поступил, а руководство ГПЗКУ декларировало получение прибыли по обоим договорам.

Вследствие этого предприятие потеряло 88 млн грн.