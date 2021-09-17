Удалось ли ФЛП восстановить докарантинный уровень доходов (опрос)

Треть малого бизнеса пока не смогла восстановить докарантинный уровень доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации.

Finance.ua как портал, который следит за развитием бизнеса в Украине, рассказывает о доходах ФЛП во время карантина и их участии в государственных программах поддержки.

Сколько ФЛП смогли восстановить докарантинный уровень доходов:

28% опрошенных ФЛП сообщили, что им до сих пор не удалось достичь докарантинного уровня доходов;

при этом частично, но не полностью восстановили доход 48% предпринимателей;

а 7% даже увеличили уровень дохода;

еще 17% сообщили, что несколько волн карантинных ограничений никак не повлияли на их финансовые показатели.

На вопрос, готов ли бизнес к возможному локдауну осенью, только 34% ответили утвердительно, остальные 41% не готовы к возобновлению жестких ограничений, и 25% не смогли определиться с ответом.

Доля безналичных поступлений малого бизнеса. Сейчас ФЛП все меньше имеют дело с наличными: 66% предпринимателей более половины поступлений получают безналично. При этом 30% респондентов утверждают, что доля безналичных поступлений в их бизнесе выросла именно вследствие влияния карантина.

Нуждаются ли ФЛП в поддержке в случае нового локдауна?

48% ответили, что в случае усиления карантина они не будут нуждаться в поддержке от государства, зато лучшей поддержкой они будут считать невмешательство государства в дела бизнеса;

18% говорят, что им помогло бы снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда;

10% ожидают ускорения диджитализации услуг и сервисов и контроль за тем, чтобы они реально работали.

Участие в госпрограммах. Как выяснилось, большинство опрошенных представителей малого бизнеса не участвовали в государственных программах «Доступные кредиты 5−7-9%» и «Помощь работникам и ФЛП — 8 тыс. грн»:

так, 52% не участвовали в программе «Помощь работникам и ФЛП » и не считают сумму в 8 тыс. гривен помощью;

еще 21% принимали участие и получили помощь, еще 15% участвовали, но не получили помощь;

другая часть респондентов сообщили, что их КВЭД ы не подпали под условия данной программы;

что касается государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9», то 69% участников проекта Unlimit Ukraine не принимали участия, 15% было отказано в участии в программе, и лишь 6% успешно получили кредит по этой программе.

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