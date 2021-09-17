0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Удалось ли ФЛП восстановить докарантинный уровень доходов (опрос)

Удалось ли ФЛП восстановить докарантинный уровень доходов (опрос)

Треть малого бизнеса пока не смогла восстановить докарантинный уровень доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации.

Finance.ua как портал, который следит за развитием бизнеса в Украине, рассказывает о доходах ФЛП во время карантина и их участии в государственных программах поддержки.

Сколько ФЛП смогли восстановить докарантинный уровень доходов:

  • 28% опрошенных ФЛП сообщили, что им до сих пор не удалось достичь докарантинного уровня доходов;
  • при этом частично, но не полностью восстановили доход 48% предпринимателей;
  • а 7% даже увеличили уровень дохода;
  • еще 17% сообщили, что несколько волн карантинных ограничений никак не повлияли на их финансовые показатели.

На вопрос, готов ли бизнес к возможному локдауну осенью, только 34% ответили утвердительно, остальные 41% не готовы к возобновлению жестких ограничений, и 25% не смогли определиться с ответом.

Доля безналичных поступлений малого бизнеса. Сейчас ФЛП все меньше имеют дело с наличными: 66% предпринимателей более половины поступлений получают безналично. При этом 30% респондентов утверждают, что доля безналичных поступлений в их бизнесе выросла именно вследствие влияния карантина.

Нуждаются ли ФЛП в поддержке в случае нового локдауна?

  • 48% ответили, что в случае усиления карантина они не будут нуждаться в поддержке от государства, зато лучшей поддержкой они будут считать невмешательство государства в дела бизнеса;
  • 18% говорят, что им помогло бы снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда;
  • 10% ожидают ускорения диджитализации услуг и сервисов и контроль за тем, чтобы они реально работали.

Участие в госпрограммах. Как выяснилось, большинство опрошенных представителей малого бизнеса не участвовали в государственных программах «Доступные кредиты 5−7-9%» и «Помощь работникам и ФЛП — 8 тыс. грн»:

  • так, 52% не участвовали в программе «Помощь работникам и ФЛП» и не считают сумму в 8 тыс. гривен помощью;
  • еще 21% принимали участие и получили помощь, еще 15% участвовали, но не получили помощь;
  • другая часть респондентов сообщили, что их КВЭДы не подпали под условия данной программы;
  • что касается государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9», то 69% участников проекта Unlimit Ukraine не принимали участия, 15% было отказано в участии в программе, и лишь 6% успешно получили кредит по этой программе.

Кстати, все актуальные новости, которые так или иначе влияют на ваш кошелек, мы оперативно публикуем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь! 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.