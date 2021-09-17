Удалось ли ФЛП восстановить докарантинный уровень доходов (опрос)

Треть малого бизнеса пока не смогла восстановить докарантинный уровень доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации.
Finance.ua как портал, который следит за развитием бизнеса в Украине, рассказывает о доходах ФЛП во время карантина и их участии в государственных программах поддержки.
Сколько ФЛП смогли восстановить докарантинный уровень доходов:
На вопрос, готов ли бизнес к возможному локдауну осенью, только 34% ответили утвердительно, остальные 41% не готовы к возобновлению жестких ограничений, и 25% не смогли определиться с ответом.
Доля безналичных поступлений малого бизнеса. Сейчас ФЛП все меньше имеют дело с наличными: 66% предпринимателей более половины поступлений получают безналично. При этом 30% респондентов утверждают, что доля безналичных поступлений в их бизнесе выросла именно вследствие влияния карантина.
Нуждаются ли ФЛП в поддержке в случае нового локдауна?
Участие в госпрограммах. Как выяснилось, большинство опрошенных представителей малого бизнеса не участвовали в государственных программах «Доступные кредиты 5−7-9%» и «Помощь работникам и ФЛП — 8 тыс. грн»:
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