В МВД назвали четыре направления защиты бизнеса и инвестиций

Для обеспечения надлежащей защиты бизнеса в Украине Министерство внутренних дел планирует работать в четырех направлениях, среди которых детенизация рынков, а также противодействие рейдерству.

Об этом во время совещания по вопросам защиты бизнеса и инвестиций заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Я определяю несколько направлений, о которых собственно хотел бы особенно услышать позицию бизнеса и позицию правоохранительных органов. И в том числе сказать, над чем мы планируем работать. Первое направление — это детенизация рынка табака, спирта и топлива. Второй — это противодействие рейдерству. Третий — борьба с контрабандой, коррупцией в правоохранительной сфере. И четвертый — это борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав, подделкой торговых марок», — рассказал Монастырский.

По словам главы МВД, государственный бюджет недополучает миллиарды гривен из-за того, что большая часть рынка табака, спирта и топлива находится «в тени».

Монастырский также отметил, что перед Министерством стоит ответственность оперативного реагирования на проявления рейдерства.

Также контрафактная продукция, по словам Монастырского, значительно влияет на неуплату налогов и сдерживает развитие экономики предприятия.

«Все эти направления охватываются полномочиями, в частности, сферы Национальной полиции, главного следственного управления, департамента стратегических расследований. Это те лица, на которых будет возложена ответственность за то, чтобы эти месседжи воплотились в конкретных решениях, уголовных процессах и приговорах суда», — добавил Монастырский.