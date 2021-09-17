0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0

В МВД назвали четыре направления защиты бизнеса и инвестиций

В МВД назвали четыре направления защиты бизнеса и инвестиций

Для обеспечения надлежащей защиты бизнеса в Украине Министерство внутренних дел планирует работать в четырех направлениях, среди которых детенизация рынков, а также противодействие рейдерству.

Об этом во время совещания по вопросам защиты бизнеса и инвестиций заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Я определяю несколько направлений, о которых собственно хотел бы особенно услышать позицию бизнеса и позицию правоохранительных органов. И в том числе сказать, над чем мы планируем работать. Первое направление — это детенизация рынка табака, спирта и топлива. Второй — это противодействие рейдерству. Третий — борьба с контрабандой, коррупцией в правоохранительной сфере. И четвертый — это борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав, подделкой торговых марок», — рассказал Монастырский.

По словам главы МВД, государственный бюджет недополучает миллиарды гривен из-за того, что большая часть рынка табака, спирта и топлива находится «в тени».

Монастырский также отметил, что перед Министерством стоит ответственность оперативного реагирования на проявления рейдерства.

Также контрафактная продукция, по словам Монастырского, значительно влияет на неуплату налогов и сдерживает развитие экономики предприятия.

«Все эти направления охватываются полномочиями, в частности, сферы Национальной полиции, главного следственного управления, департамента стратегических расследований. Это те лица, на которых будет возложена ответственность за то, чтобы эти месседжи воплотились в конкретных решениях, уголовных процессах и приговорах суда», — добавил Монастырский.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.