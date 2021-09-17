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В налоговой объяснили, попадают ли криптовалюты под «амнистию»

В налоговой объяснили, попадают ли криптовалюты под «амнистию»

Несмотря на легализацию виртуальных валют в Украине, криптовалюты пока не попадают под налоговую амнистию.

Об этом заявил Владислав Воинов, начальник отдела по вопросам одноразового добровольного декларирования активов физлиц Государственной налоговой службы во время круглого стола, организованного ЭП.

Ранее ГНС разъясняла, что криптовалюта не попадает под действие налоговой амнистии. Однако 8 сентября Верховная Рада поддержала закон, который позволит легализовать виртуальные активы и бизнес в этой сфере в Украине.

В то же время он вступает в действие только с момента вступления в силу изменений в Налоговый кодекс в части криптовалют.

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Воинов пояснил, что сейчас ко второму чтению подготовлен законопроект о легализации криптовалюты на территории Украины (вероятно, речь идет об изменениях в Налоговый кодекс).

«Но пока в понимании одноразовой декларации признаются только электронные деньги, которые признаются средством платежа на территории Украины, то есть эмитированные украинскими банками», — рассказал он.

Справка Finance.ua:

  • с 1 сентября стартовала налоговая амнистия — добровольное декларирование доходов продлится год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится;
  • за 3 недели сентября в рамках налоговой амнистии задекларировано 33 млн грн и уплачено в бюджет 1,6 млн грн.

Налоговая амнистия: какие цели преследует власть

По материалам Економічна Правда
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