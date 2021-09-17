В Visa рассказали, как оспорить мошенническое списание с карты

В компании Visa объяснили, как пользователь их услуг может оспорить любую транзакцию, которую, по его мнению, он не совершал.

Об этом рассказала старший вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине Вера Платонова в интервью изданию «Минфин».

Обнаружив оплату, которую клиент не совершал, в первую очередь нужно подать заявление на возврат средств в банк, выдавший карту. Сделать это можно на протяжении 72 дней с момента совершения подозрительной транзакции. Если вы обратитесь после истечения этого лимита, проблемой заниматься не будут.

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По правилам Visa, любой сомнительный перевод можно оспорить путем процедуры международного расследования. И в компании предупредили, что в случае, если финансисты не примут позицию клиента, то банк кроме самого платежа возьмет с него вдобавок комиссию за услугу этого расследования.

«Решение проблемы может занять до месяца, поскольку банк через нас подает запросы эквайеру и торговцу», — уточнила Платонова.

Но процесс может пойти быстрее в случае, если банк сразу компенсирует сумму потери. Это зависит от его политики по таким транзакциям, а также истории взаимоотношений с конкретным клиентом.

Менеджер Visa также порекомендовала внимательно изучить сервисы, на которые вы можете быть подписаны: часть из них могут снимать регулярные платежи.

Платонова рассказала, что Visa анализирует каждую транзакцию своих клиентов и делит их на три типа:

«зеленая» — безопасная транзакция;

«желтая» — подозрительная;

«красная» — опасная.

«Мы сообщаем банку, на какие транзакции обратить внимание, а какие заблокировать. К тому же у банков есть свой мониторинг и лимиты по карте на снятие наличных или оплату онлайн», — пояснила региональный менеджер компании.

Платонова подчеркнула: если человек уверен, что не было никаких предпосылок для списания средств с его карты, шанс вернуть деньги большой.