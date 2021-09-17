Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании.
Согласно сообщению, НКРЭКУ продлила запрет импорта в Украину электроэнергии из России и Беларуси до 1 ноября.
Отмечается, что регулятор не получал в период с 26 мая по 23 сентября обращений о необходимости возобновить импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества.
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