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Кабмин утвердил проект космической программы Украины до 2025 года

Кабмин утвердил проект космической программы Украины до 2025 года

Кабинет Министров Украины в среду утвердил Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу Украины на 2021−2025 годы.

«Проектом закона предлагается утвердить Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу Украины на 2021−2025 годы. Совокупность задач и мероприятий программы на 2021−2025 годы предусматривает выполнение перспективных проектов, разработка ключевых образцов космической техники, организация работ, ориентированных на конечного потребителя, принципиальное улучшение международного сотрудничества, получение весомых результатов в приоритетных направлениях национального развития, в первую очередь в обеспечении задач национальной безопасности и обороны», — доложил во время представления проекта вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

По его словам, финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на соответствующий год с учетом его возможностей, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Ожидаемый чистый доход от реализации программы на конец срока реализации программы — 2025 год составляет около 3 млрд грн, заявил Уруский.

Согласно самой программе, ее выполнение среди прочего позволит разработать комплекс новейших образцов ракетно-космической техники в рамках системных проектов создания перспективных ракет-носителей легкого/среднего класса для обеспечения доступа к космосу и участия в международных проектах.

Указано также, что выполнение программы позволит создать до 2 тыс. дополнительных рабочих мест.

По материалам УНН
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