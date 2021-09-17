Представлен умный дисплей Amazon Echo Show 15

Компания Amazon представила устройство Echo Show 15, которое, по её словам, «призвано стать цифровым сердцем вашего дома».
Это умный дисплей с экраном Full HD размером 15,6 дюйма, который можно закрепить на стене или разместить на стойке — как в портретной, так и в альбомной ориентации.
Задача Echo Show 15 — «помочь вам оставаться организованным, оставаться на связи и развлекаться». Основой дисплея служит процессор Amazon AZ2 Neural Edge нового поколения.
Что именно будет выводиться на экран, можно настроить с помощью новой галереи виджетов Alexa. Виджеты постоянно обновляются, чтобы держать пользователя в курсе последних событий.
Благодаря новой функции Visual ID виртуальный помощник Alexa может узнавать вас, когда вы оказываетесь в поле зрения дисплея, и персонализировать информацию на экране Echo Show 15, показав соответствующее приветствие, личные напоминания, события календаря, недавно прослушанную музыку или персональные сообщения от других людей в вашем доме.
Фото: Amazon
С помощью Echo Show 15 можно быстро просматривать и обновлять общий календарь, добавлять или удалять элементы из списка покупок, изменять порядок избранных элементов, проверять список дел и делать многое другое. Например, с Echo Show 15 можно планировать питание на неделю, получая рекомендации рецептов, заказывая наборы для готовки или готовые блюда.
Виджет «Избранное» умного дома позволяет одним касанием просматривать наиболее часто используемые совместимые устройства умного дома и управлять ими. Возможен вывод «картинки в картинке». Echo Show 15 хорошо подходит для видеозвонков.
Благодаря большому экрану и поддержке потокового видео 1080p, Echo Show 15 также может использоваться в качестве телевизора на кухне, который поддерживает потоковое вещание, или фоторамки.
Цена Echo Show 15 — 250 долларов.
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