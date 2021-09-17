Tesla Model 3 получила специальную версию

Электромобиль Tesla Model 3 получил пакет доработок для плохих дорог. Изначально такая опция не планировалась, но ее все же пришлось выпустить по просьбе индийского представительства компании.

Об этом сообщает сайт Autocar.

Дороги в Индии — далеко не лучшие в мире. Впрочем, местных владельцев Tesla Model 3 беспокоили даже не столько ямы и выбоины, сколько «лежачие полицейские». В Индии они особенно высокие, и клиренса седана (140 мм) просто не хватает, чтобы безопасно преодолеть такую преграду.

В Индии даже провели тест Tesla Model 3 на многочисленных «лежачих полицейских», и в 160 случаях из 200 электрокар цеплял их своим днищем. Причинами назвали большую колесную базу и малый дорожный просвет.

В результате клиренс Tesla Model 3 увеличили до 165 мм и перенастроили подвеску седана. Теперь он увереннее чувствует себя на индийских дорогах. А полноприводная версия вполне может стать альтернативой некоторым кроссоверам. Например, в родственной Tesla Model Y дорожный просвет составляет 167 мм

Скорее всего, пакет для плохих дорог будут предлагать для Tesla Model 3 не только в Индии, но и в ряде других стран.