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Показали первый электромобиль Subaru (видео)

Показали первый электромобиль Subaru (видео)

Новый Subaru Solterra показался в официальном видео.

Короткий ролик опубликовали на Youtube-канале японского бренда.

Электрокар должны представить в 2022 году, а его продажи стартуют в начале 2023 года.

Название модели образовано слиянием двух латинских слов — Sol («солнце») и Terra («земля»). Первый электромобиль Subaru разрабатывали в сотрудничестве с Toyota. Создан он на новой электрической платформе, которую также использует кроссовер Toyota bZ4X.


Фото: Subaru

Электрокар по размерам сопоставим с Subaru Forester.

Рассекречен и салон Subaru Solterra 2023. Кроссовер получил виртуальную панель приборов, большой тачскрин и сенсорные кнопки с аудио системой и климат-контролем. Передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем.


Фото: Subaru

Характеристики Subaru Solterra пока не разглашают, но известно, что кроссовер получит два электромотора и, конечно же, будет полноприводным. По предварительным данным, мощность авто составит 300 л. с., а запас хода достигнет 600 км.

По материалам Фокус
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