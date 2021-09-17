Показали первый электромобиль Subaru (видео)

Новый Subaru Solterra показался в официальном видео.
Короткий ролик опубликовали на Youtube-канале японского бренда.
Электрокар должны представить в 2022 году, а его продажи стартуют в начале 2023 года.
Название модели образовано слиянием двух латинских слов — Sol («солнце») и Terra («земля»). Первый электромобиль Subaru разрабатывали в сотрудничестве с Toyota. Создан он на новой электрической платформе, которую также использует кроссовер Toyota bZ4X.
Фото: Subaru
Электрокар по размерам сопоставим с Subaru Forester.
Рассекречен и салон Subaru Solterra 2023. Кроссовер получил виртуальную панель приборов, большой тачскрин и сенсорные кнопки с аудио системой и климат-контролем. Передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем.
Фото: Subaru
Характеристики Subaru Solterra пока не разглашают, но известно, что кроссовер получит два электромотора и, конечно же, будет полноприводным. По предварительным данным, мощность авто составит 300 л. с., а запас хода достигнет 600 км.
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