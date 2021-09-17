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В ноутбуках Apple появится режим максимальной мощности

В ноутбуках Apple появится режим максимальной мощности

В последней бета-версии операционной системы macOS Monterey были обнаружены очередные намёки на режим повышенной производительности, слухи о котором появились ещё в январе 2020 года с выходом macOS Catalina 10.15.3. Это позволит владельцам ноутбуков обойти ограничения, связанные с энергопотреблением.

Согласно коду операционной системы, режим High Power Mode позволяет ускорить работу приложений. При его активации пользователь будет предупреждён о сокращении времени автономной работы и повышении шума от системы охлаждения.

Предполагается, что это позволит задействовать центральный и графические процессоры на полную мощность, даже когда ноутбук не подключён к источнику питания.

Интересно, что изначально в коде macOS Monterey не было упоминаний High Power Mode, но к восьмой бете они всё же появились. Не исключено, что Apple всё же решилась на внедрение этой функции в связи с переходом на собственные процессоры Apple Silicon, что позволило заметно повысить время автономной работы лэптопов.

Неясно, когда High Power Mode станет доступен для пользователей. Функцию вполне могут добавить в релизную версию macOS Monterey. Также есть предположение, что она будет доступна только на новых ноутбуках с процессором M1X.

По материалам 4PDA
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