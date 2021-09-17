Половина вакансий для айтишников предлагают работать удаленно (исследование)

Осенью 2021 года половина открытых позиций на ІТ-рынке предусматривает удаленный режим работы. При этом в конце 2019 года таких предложений было около 20%.
Об этом говорится в исследовании украинского рынка ремоут-специалистов, проведенном компанией GlobalLogic.
Преимущественно на такие вакансии ищут специалистов с коммерческим опытом более 3 лет. Больше всего отдаленных предложений для Front-end, QA- и Java-специалистов. В целом это примерно 30% от всех позиций на рынке.
При этом приобщиться к проектам без необходимости быть в офисе предлагается в 6 из 10 открытых позиций для тестировщиков, Front-end и Java-разработчиков, а также React Native и .NET-специалистов.
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«Возможностей найти интересный проект становится все больше, ведь нет необходимости посещать физический офис для выполнения проектных задач. За год к компании GlobalLogic присоединилось более 500 специалистов из 28 городов Украины, которые принимают участие в проектах исключительно отдаленно», — комментирует Юлия Шмуля, директор по рекрутингу в GlobalLogic.
В каком формате работают? По данным портала dou.ua, большинство опрошенных ІТ-специалистов на ремоуте:
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