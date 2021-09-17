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Половина вакансий для айтишников предлагают работать удаленно (исследование)

Половина вакансий для айтишников предлагают работать удаленно (исследование)

Осенью 2021 года половина открытых позиций на ІТ-рынке предусматривает удаленный режим работы. При этом в конце 2019 года таких предложений было около 20%.

Об этом говорится в исследовании украинского рынка ремоут-специалистов, проведенном компанией GlobalLogic.

Преимущественно на такие вакансии ищут специалистов с коммерческим опытом более 3 лет. Больше всего отдаленных предложений для Front-end, QA- и Java-специалистов. В целом это примерно 30% от всех позиций на рынке.

При этом приобщиться к проектам без необходимости быть в офисе предлагается в 6 из 10 открытых позиций для тестировщиков, Front-end и Java-разработчиков, а также React Native и .NET-специалистов.

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«Возможностей найти интересный проект становится все больше, ведь нет необходимости посещать физический офис для выполнения проектных задач. За год к компании GlobalLogic присоединилось более 500 специалистов из 28 городов Украины, которые принимают участие в проектах исключительно отдаленно», — комментирует Юлия Шмуля, директор по рекрутингу в GlobalLogic.

В каком формате работают? По данным портала dou.ua, большинство опрошенных ІТ-специалистов на ремоуте:

  • 71% преимущественно работают дома из-за карантина;
  • еще 12% частично дома и частично в офисе;
  • а 9% работали удаленно и до пандемии;
  • только 7% постоянно посещают офис. По сравнению с апрелем 2020 года увеличилось количество ІТ-специалистов, которые выходят в офис: тогда их было 2%, еще 2% — время от времени туда приезжали.

Справка Finance.ua:

  • согласно исследованиям GlobalLogic, один айтишник приносит экономике страны более 22 тыс. долларов. А за 7 лет экспортные поступления в экономику страны от IT-индустрии выросли в 3 раза;
  • кандидаты, ищущие работу в возрасте от 18 до 30 лет — одни из самых высокооплачиваемых. Так, 48% соискателей данной возрастной категории рассчитывают на компенсацию от 109 тыс. грн;
  • наиболее «дешевыми» для IT-работодателя являются категории 14−18 лет и старше 50 лет. Так, 45% студентов и школьников готовы начать свой карьерный путь в IT при условии оплаты от 6 до 10,8 тыс. грн;
  • если говорить о зарплатах IT-специалистов, которые работают за рубежом, то их вознаграждение колеблется от 40 тыс. грн до 250 тыс. грн. По ссылке мы подробно рассказывали, какие зарплаты предлагают украинским айтишникам за рубежом.
По материалам Finance.UA
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