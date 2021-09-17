Половина вакансий для айтишников предлагают работать удаленно (исследование)

Осенью 2021 года половина открытых позиций на ІТ-рынке предусматривает удаленный режим работы. При этом в конце 2019 года таких предложений было около 20%.

Об этом говорится в исследовании украинского рынка ремоут-специалистов, проведенном компанией GlobalLogic.

Преимущественно на такие вакансии ищут специалистов с коммерческим опытом более 3 лет. Больше всего отдаленных предложений для Front-end, QA- и Java-специалистов. В целом это примерно 30% от всех позиций на рынке.

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При этом приобщиться к проектам без необходимости быть в офисе предлагается в 6 из 10 открытых позиций для тестировщиков, Front-end и Java-разработчиков, а также React Native и .NET-специалистов.

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«Возможностей найти интересный проект становится все больше, ведь нет необходимости посещать физический офис для выполнения проектных задач. За год к компании GlobalLogic присоединилось более 500 специалистов из 28 городов Украины, которые принимают участие в проектах исключительно отдаленно», — комментирует Юлия Шмуля, директор по рекрутингу в GlobalLogic.

В каком формате работают? По данным портала dou.ua, большинство опрошенных ІТ-специалистов на ремоуте:

71% преимущественно работают дома из-за карантина;

еще 12% частично дома и частично в офисе;

а 9% работали удаленно и до пандемии;

только 7% постоянно посещают офис. По сравнению с апрелем 2020 года увеличилось количество ІТ-специалистов, которые выходят в офис: тогда их было 2%, еще 2% — время от времени туда приезжали.

Справка Finance.ua:

согласно исследованиям GlobalLogic, один айтишник приносит экономике страны более 22 тыс. долларов. А за 7 лет экспортные поступления в экономику страны от IT-индустрии выросли в 3 раза;

кандидаты, ищущие работу в возрасте от 18 до 30 лет — одни из самых высокооплачиваемых. Так, 48% соискателей данной возрастной категории рассчитывают на компенсацию от 109 тыс. грн;

наиболее «дешевыми» для IT-работодателя являются категории 14−18 лет и старше 50 лет. Так, 45% студентов и школьников готовы начать свой карьерный путь в IT при условии оплаты от 6 до 10,8 тыс. грн;