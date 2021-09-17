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Замглавы Нацбанка: программу с МВФ хотят расширить и продолжить

Замглавы Нацбанка: программу с МВФ хотят расширить и продолжить

НБУ считает целесообразным продление программы сотрудничества с МВФ на 6−9 месяцев, но о возможности объединения траншей переговоры пока не проводятся.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий.

Как отмечают в НБУ, на данном этапе регулятор намерен поднять вопрос о расширении и продлении программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

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«Не могу сказать, какое решение будет принято, это еще предмет дискуссий», — отметил Юрий Гелетий, добавив, что НБУ считает целесообразным продление программы сотрудничества с МВФ на 6−9 месяцев.

В то же время, отмечает заместитель главы Нацбанка, об объединении траншей переговоры пока не проводятся.

«Если будет продлена программа, то транши будут реализовываться уже в новом периметре», — добавил он.

По словам Гелетия, продолжение и сохранение эффективного сотрудничества с Фондом для украинской стороны является крайне важным.

«Это бенчмарк для других международных инвесторов и финансовых организаций. Как и положительная динамика по „макрофину“ от Евросоюза, относительно DPL от ВБ», — отмечают в Нацбанке.

По материалам РБК-Украина
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