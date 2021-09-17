Польша возобновляет железнодорожное сообщение с Украиной

Польша с 1 октября снимает запрет на железнодорожное сообщение с Украиной.
Об этом со ссылкой на распоряжение правительства Польши сообщает издание inPoland.
Отметим, что курсирование поездов между Украиной и Польшей прекратилось 15 марта 2020 года из-за карантинных ограничений на фоне пандемии коронавируса.
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При этом возобновление железнодорожного сообщения планировалось на начало июня 2021 года, однако несколько раз переносилось на более поздние даты.
Из Украины в Польшу курсирует пять поездов: два скоростных поезда Киев-Перемышль, Одесса-Перемышль, Киев-Варшава, Львов – Вроцлав и беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.
Сейчас Польша сохранила запрет только на железнодорожное сообщение с Беларусью.
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