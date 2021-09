В Великобритании обостряется топливный кризис

Правительство Великобритании мобилизует военных, чтобы справиться с охватившим страну топливным кризисом.

Об этом пишет Deutsche Welle.

«Водители грузовиков британской армии приведены в состояние готовности, и в случае необходимости их задействуют в доставке топлива», — написал в своем Twitter в ночь на вторник, 28 сентября, министр предпринимательства и энергетики Квази Квартенг.

Tonight, British Army tanker drivers will be put on a state of readiness and deployed if necessary to deliver fuel



While the fuel industry expects demand will return to normal levels in the coming days, it is right that we take this precautionary stephttps://t.co/0jTHYRujXV