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В Великобритании обостряется топливный кризис

В Великобритании обостряется топливный кризис

Правительство Великобритании мобилизует военных, чтобы справиться с охватившим страну топливным кризисом.

Об этом пишет Deutsche Welle.

«Водители грузовиков британской армии приведены в состояние готовности, и в случае необходимости их задействуют в доставке топлива», — написал в своем Twitter в ночь на вторник, 28 сентября, министр предпринимательства и энергетики Квази Квартенг.

В понедельник в Великобритании из-за нехватки бензина возле заправок вновь образовались длинные очереди. Британская ассоциация автозаправочных станций PRA объясняет нехватку топлива, особенно в городах, паническими покупками. В некоторых регионах, по данным PRA, опустошены до 90% бензоколонок. Кроме того, не хватает и продуктов питания.

По сообщениям операторов АЗС Shell, BP и Esso, на британских нефтеперерабатывающих заводах запасов топлива достаточно. Причина дефицита бензина и дизеля — в нехватке водителей грузовиков, из-за чего невозможно поставлять необходимые объемы горючего от топливных компаний к заправкам.

По оценкам, по всей стране сейчас не хватает порядка 100 тысяч водителей, поскольку многие из них после «Брекзита» вернулись на континент. Ситуацию осложняет и пандемия коронавируса, препятствующая обучению и экзаменации новых водителей.

Шаги правительства для разрешения ситуации:

  • правительство Великобритании на фоне проблем с поставками продовольственных товаров и бензина в стране намеревается выдать 10 500 рабочих виз иностранным рабочим, в том числе 5000 водителям грузовых автомобилей и 5500 специалистам по переработке мяса птицы;
  • по данным профсоюза Road Haulage Association, в Соединенном Королевстве сегодня не хватает около 100 тысяч водителей большегрузных автомобилей. Именно из-за этого в последнее время полки супермаркетов по всей стране то и дело оказывались пустыми, а водители сталкивались с нехваткой топлива на заправках;
  • в числе прочего, причинами проблемы стали вызванное «Брекзитом» сокращение числа граждан ЕС, работающих в Великобритании, а также длительный перерыв в школах по обучению водителей, сделанный из-за пандемии COVID-19, указывает газета The Financial Times;
  • другой мерой, направленной на борьбу с нехваткой водителей грузовиков в Великобритании, должна стать субсидия министерству образования в объеме 10 млн фунтов (в пересчете: 11,7 млн евро), предназначенная для подготовки трех тысяч водителей с правами категории C.
По материалам Deutsche Welle
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