В Великобритании обостряется топливный кризис

Правительство Великобритании мобилизует военных, чтобы справиться с охватившим страну топливным кризисом.

Об этом пишет Deutsche Welle.

«Водители грузовиков британской армии приведены в состояние готовности, и в случае необходимости их задействуют в доставке топлива», — написал в своем Twitter в ночь на вторник, 28 сентября, министр предпринимательства и энергетики Квази Квартенг.

Tonight, British Army tanker drivers will be put on a state of readiness and deployed if necessary to deliver fuel



While the fuel industry expects demand will return to normal levels in the coming days, it is right that we take this precautionary stephttps://t.co/0jTHYRujXV — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) September 27, 2021

В понедельник в Великобритании из-за нехватки бензина возле заправок вновь образовались длинные очереди. Британская ассоциация автозаправочных станций PRA объясняет нехватку топлива, особенно в городах, паническими покупками. В некоторых регионах, по данным PRA, опустошены до 90% бензоколонок. Кроме того, не хватает и продуктов питания.

По сообщениям операторов АЗС Shell, BP и Esso, на британских нефтеперерабатывающих заводах запасов топлива достаточно. Причина дефицита бензина и дизеля — в нехватке водителей грузовиков, из-за чего невозможно поставлять необходимые объемы горючего от топливных компаний к заправкам.

По оценкам, по всей стране сейчас не хватает порядка 100 тысяч водителей, поскольку многие из них после «Брекзита» вернулись на континент. Ситуацию осложняет и пандемия коронавируса, препятствующая обучению и экзаменации новых водителей.

Шаги правительства для разрешения ситуации:

правительство Великобритании на фоне проблем с поставками продовольственных товаров и бензина в стране намеревается выдать 10 500 рабочих виз иностранным рабочим, в том числе 5000 водителям грузовых автомобилей и 5500 специалистам по переработке мяса птицы;

по данным профсоюза Road Haulage Association, в Соединенном Королевстве сегодня не хватает около 100 тысяч водителей большегрузных автомобилей. Именно из-за этого в последнее время полки супермаркетов по всей стране то и дело оказывались пустыми, а водители сталкивались с нехваткой топлива на заправках;

в числе прочего, причинами проблемы стали вызванное «Брекзитом» сокращение числа граждан ЕС, работающих в Великобритании, а также длительный перерыв в школах по обучению водителей, сделанный из-за пандемии COVID -19, указывает газета The Financial Times;