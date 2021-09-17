Минагро анонсировало запуск в Украине электронных земельных аукционов

Кабинет Министров принял проект постановления, которое предусматривает запуск в Украине электронных земельных торгов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики.

Согласно сообщению, в Украине скоро начнет действовать новый формат земельных торгов — электронные аукционы. Они будут проводиться как для продажи земельных участков, так и для приобретения прав пользования ими: аренды, суперфиция, эмфитевзиса.

«Теперь участие в электронных аукционах сможет принять каждый, кто имеет доступ к интернету. Торги будут проходить на специальной платформе Prozorro, которая принадлежит к сфере управления Министерства экономики, которое и будет ответственным за обеспечение функционирования электронной торговой системы», — пояснили в ведомстве.

Так, напомнили в пресс-службе, раньше участникам нужно было быть на торгах физически. Информация о таких аукционах была малодоступной, их проводили без реальной конкуренции, а выигрывали «свои люди».

По словам министра аграрной политики Романа Лещенко, постановление регламентирует технические требования к подготовке и проведению земельных аукционов. Речь идет об обнародовании результатов, определении размера, порядка и сроков уплаты, а также о порядке реализации преимущественного права покупки земельного участка в собственность в случае его продажи через электронный аукцион, технических требованиях к проведению повторных торгов, порядке функционирования и администрирования электронной торговой системы в соответствии с Земельным кодексом Украины.