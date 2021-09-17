По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (40,628 млн грн и 44,010 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 33), максимальный курс продажи доллара 27,77 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,61-26,62 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 81 активная заявка по доллару на сумму 84,638 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,7777 – 57 775
26,6300 – 20 000
26,6000 – 150 000
26,6000 – 55 555
26,6000 – 30 000
26,6000 – 120 000
26,6000 – 33 333
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,6000 – 10 000
26,6000 – 20 000
26,6000 – 3 000
26,6000 – 10 000
26,6100 – 10 000
26,6100 – 45 000
26,6100 – 35 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6652 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,6235 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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