Законопроект о столице: как предлагают изменить управление Киевом

Парламентский комитет начал рассмотрение законопроекта о столице, чтобы в ближайшее время подготовить его для голосования во втором чтении. Основная цель документа – разграничить полномочия городского головы и председателя КГГА, чтобы последнего назначал президент.

Таким образом, на Банковой хотят законным способом забрать у Виталия Кличко одну из должностей и ограничить его влияние.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его цель – «оптимизация системы органов местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины городе Киеве путем уточнения полномочий этих органов, а также закладка в систему управления столицей Украины эффективного механизма сдерживания и противовесов, что делает невозможным узурпацию власти одним должностным лицом».

Главная новация, которую предложили авторы – разделить полномочия мэра и главы Киевской администрации: главу КГГА будет назначать президент, но должность не сможет занимать мэр.

Изменится система местного самоуправления, она будет состоять из территориальной общины, мэра, горсовета, магистрата, райсоветов, исполнительных офисов районов и органов самоорганизации населения.

Законопроект предусматривает создание нового исполнительного органа горсовета – Киевского магистрата, который будет возглавлять мэр. Функции КГГА ограничат административным надзором за решениями Киевсовета, магистрата и мэра. Также появится коллегия городского совета, которая будет совещательным органом и будет готовить предложения и рекомендации для рассмотрения.

Вместо районных администраций, согласно законопроекту, в Киеве будут создавать районные ратуши – центры предоставления социальных, административных и других услуг.

Согласно действующему закону, границы города устанавливаются Верховной Радой по представлению горсовета. После принятия нового закона, это все так же будет делать Рада, но по представлению Кабмина – в соответствии с предложениями горсовета.



Инфографика: «Слово и дело»