Законопроект о столице: как предлагают изменить управление Киевом

Парламентский комитет начал рассмотрение законопроекта о столице, чтобы в ближайшее время подготовить его для голосования во втором чтении. Основная цель документа – разграничить полномочия городского головы и председателя КГГА, чтобы последнего назначал президент.
Таким образом, на Банковой хотят законным способом забрать у Виталия Кличко одну из должностей и ограничить его влияние.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его цель – «оптимизация системы органов местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины городе Киеве путем уточнения полномочий этих органов, а также закладка в систему управления столицей Украины эффективного механизма сдерживания и противовесов, что делает невозможным узурпацию власти одним должностным лицом».
Главная новация, которую предложили авторы – разделить полномочия мэра и главы Киевской администрации: главу КГГА будет назначать президент, но должность не сможет занимать мэр.
Изменится система местного самоуправления, она будет состоять из территориальной общины, мэра, горсовета, магистрата, райсоветов, исполнительных офисов районов и органов самоорганизации населения.
Законопроект предусматривает создание нового исполнительного органа горсовета – Киевского магистрата, который будет возглавлять мэр. Функции КГГА ограничат административным надзором за решениями Киевсовета, магистрата и мэра. Также появится коллегия городского совета, которая будет совещательным органом и будет готовить предложения и рекомендации для рассмотрения.
Вместо районных администраций, согласно законопроекту, в Киеве будут создавать районные ратуши – центры предоставления социальных, административных и других услуг.
Согласно действующему закону, границы города устанавливаются Верховной Радой по представлению горсовета. После принятия нового закона, это все так же будет делать Рада, но по представлению Кабмина – в соответствии с предложениями горсовета.
Инфографика: «Слово и дело»
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У monobank появятся собственные банкоматы (фото)Вчера, 13:33 - 6927 14
Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что делать клиентам банкаВчера, 17:00 - 1795 7
Количество долгов за коммунальные услуги увеличилось в полтора раза4 ч. назад - 345 5
Средняя зарплата в Киеве - 35 тыс. грн - исследование6 ч. назад - 8899 4
Минздрав планирует потратить на COVID-вакцины почти 8 миллиардов до 2024 годаВчера, 17:32 - 131 3
Средняя зарплата в Киеве - 35 тыс. грн - исследование6 ч. назад - 8899 4
Рынок труда 2021: количество вакансий увеличивается, зарплаты растутВчера, 14:05 - 2806 2
Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что делать клиентам банкаВчера, 17:00 - 1795 7
В рейтинге богатейших людей мира сменился лидерВчера, 16:11 - 1690 1
В Украине уменьшилась средняя зарплата (инфографика)Вчера, 19:00 - 1388
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1705 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 456 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1578 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1144 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1065 5