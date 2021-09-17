Финансовое состояние большинства украинских семей ухудшилось за текущий год — соцопрос

В течение текущего года украинцы ощутили значительный рост цен, а также ухудшение своего финансового состояния.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром “Социс”.

Так, 94,6% опрошенных отметили, что в течение текущего года ощутили рост цен. И только для 3,5% украинцев рост цен не был заметен.

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Кроме того, 64,3% украинцев отметили, что за этот год финансовое состояние их семей ухудшилось. Для 29,3% опрошенных не произошло никаких изменений в финансовом состоянии семьи и для 4% – финансовая ситуация улучшилась.

В то же время, украинцы считают неэффективными действия власти для решения экономических проблем. Так, 46,7% опрошенных заявили, что президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем. 41,6% – считают действия президента и правительства в решении экономических проблем лишь частично эффективными. 4,3% опрошенных отметили, что считают действия президента и правительства эффективными.

Также большинство украинцев убеждены, что вопрос установления коммунальных тарифов должны решать президент и правительство. 62,3% – считают, что президент и правительство должны отвечать за определение коммунальных тарифов, а 28% украинцев назвали ответственными за это местные власти.

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