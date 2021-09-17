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В НБУ объяснили, как нерезиденты влияют на валютный рынок Украины

В НБУ объяснили, как нерезиденты влияют на валютный рынок Украины

Покупка валюты нерезидентами в этом году в отдельные месяцы измерялась сотнями миллионов долларов. Вместе с тем этот фактор не имел решающего влияния на состояние валютного рынка.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий.

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Он напомнил, что в июле-августе нерезиденты преимущественно формировали спрос на валютном рынке, уменьшая объемы своих вложений в ОВГЗ. Это происходило как за счет продажи ОВГЗ на вторичном рынке, так и вследствие получения средств в счет погашения и обслуживания бумаг.

«Основным драйвером для выхода были внешние факторы, в частности, ожидания по ужесточению монетарной политики ведущих центральных банков. Также возможным фактором был вопрос ценообразования. Возможно, спрос был бы больше в условиях более высоких ставок», — отметил Гелетий.

Заместитель председателя НБУ отметил, что сейчас интерес нерезидентов к нашему рынку в значительной степени коррелируется с ситуацией на мировых рынках. В частности, сейчас все в ожидании постепенного сворачивания монетарного стимулирования ФРС.

«Это влияет на интерес инвесторов не только к Украине, но и ко всем странам с развивающимися рынками. Также в фокусе внимания инвесторов наша макрофинансовая стабильность. Они должны четко понимать, что у нас реализуются инфраструктурные реформы, что финансовая стабильность обеспечена. Как я уже говорил, один из бенчмарков — это вопрос сотрудничества с МВФ», — резюмировал Гелетий.

Справка Finance.ua:

  • при планировании бюджетов на 2022 год руководители компаний в Украине закладывают стоимость валюты в 2022 году в среднем на уровне 29 грн/долл., заметно превышающий среднегодовой курс гривны в нынешнем году.

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По материалам РБК-Украина
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