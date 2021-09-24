Межбанк: курсовые войны на рынке продолжатся

Эта среда на межбанке пройдет очень динамично и с продолжением курсовых войн основных игроков. Вопрос “до какого уровня Нацбанк готов давать укрепляться гривне?” остается самым актуальным для всех участников рынка.
К вчерашним факторам, существенно влияющим на поведение клиентов и банков – приближение отчетной даты (конец месяца и квартала) и получение экспортерами крупных сумм возмещений НДС – добавится еще один момент. А именно – расчеты по вчерашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ на 6,96 млрд гривен и одновременное получение инвесторами около 12 млрд гривен в виде погашений одного выпуска и большой суммы процентов по еще 4 выпускам.
Понятно, что часть этих гривневых средств взаимно зачтется по тем клиентам, по кому есть как погашения, так и проплаты по новым покупкам облигаций. Но по нашим данным, по многим крупным клиентам будут операции и “в одну сторону”. И это оживит как ресурсный рынок, так и валютный. Особенно в том случае, если клиенты-нерезиденты, которые сегодня получат гривну, решат покупать на нее валюту в ближайшее время. Сегодняшнее время зачисления данных средств на счета клиентов – принципиальный вопрос. Потому, что если средства будут получены пораньше – часть клиентов еще сегодня успеет выйти с ними на валютный рынок. Если же средства от погашений ОВГЗ придут, как обычно, достаточно поздно – они уже будут влиять на спрос на межбанке только завтра.
Кроме этого, вчерашнее новое тестирование “дна” по курсу доллара с целью в 26,50 гривен и потом два выхода Нацбанка с интервенциями по выкупу излишка предложения с дальнейшим частичным возвратом курса – говорят о том, что ценники НБУ и его тактики при выходе с интервенциями продолжают формировать практически всю курсовую “погоду” на нашем межбанке. Тут ничего не изменилось и сегодня эта тенденция сохранится.
В итоге, сегодня противостояние крупных игроков, интервенции и ценники Нацбанка, а также расчеты по ОВГЗ и сформирует курсовой тренд на торгах. По нашим расчетам объем операций на торгах в среду будет в пределах до $170-195 млн при заключении до 520-600 сделок.
Курсы межбанка, по прогнозам Finane.ua, 29 сентября будут в пределах: доллар — коридор 26,48-26,65 грн, евро — коридор 30,85-31,20 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,55 / 26,57
евро – 30,98 / 31,00
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