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В Нацбанке рассказали, обеспокоен ли регулятор ситуацией на валютном рынке

В Нацбанке рассказали, обеспокоен ли регулятор ситуацией на валютном рынке

Ситуация на валютном рынке не вызывает беспокойства у Нацбанка.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Юрий Гелетий.

«На данный момент ситуация на валютном рынке не вызывает у нас беспокойства. Нет такого, чтобы кто-то пытался манипулировать и искусственно разгонять курс. Но если есть колебания, мы выходим… мы не будем допускать искусственного расшатывания ситуации», – сказал он.

При этом, по его данным, НБУ уменьшил количество интервенций: с начала 2021 года центральный банк вмешивался в валютный межбанк 53 раза, тогда как за аналогичный период прошлого года – 106.

Вместе с тем, по его словам, директивными для поведения НБУ на валютном рынке есть ряд секретных параметров.

«У нас есть определенные параметры, которые мы не можем озвучивать публично. Эти параметры мы отслеживаем и используем, когда принимаем решение об интервенции», – признал банкир.

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По материалам РБК-Украина
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