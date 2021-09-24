Количество долгов за коммунальные услуги увеличилось в полтора раза

За год количество долгов украинцев за коммунальные услуги выросло в 1,5 раза. По данным Опендатабот, в августе прошлого года зафиксировано 294 789 долгов, а уже в августе 2021-го их количество увеличилось на 155 964 производств.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших средствах, рассказывает, за какие жилищно-коммунальные услуги украинцы задолжали больше всего и как украинцев признают должниками за оплату ЖКУ.
Как отмечают аналитики, сейчас количество долгов в Едином реестре должников достигло 450 753 дел. Процент долгов за коммунальные платежи составляет 7% от общего количества долгов украинцев.
За год общее количество исполнительных производств за долги украинцев также выросло на 33%. Если в августе 2020 открыто 4 665 510 производств, то в августе текущего года их уже 6 219 371. Сейчас количество взысканий составляет 7% от всех производств о задолженности.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
Самые большие долги. По данным Госстата, по состоянию на август 2021 года долги за коммуналку достигли 64,4 млрд гривен. Больше всего украинцы задолжали за
Как признают должниками по оплате ЖКУ:
Вы можете проверить себя в реестре должников (ЕРБ). Для этого можно установить Опендатабот и отправить боту свой налоговый номер (ИНН). Если информация о вас имеется в Едином реестре должников, бот выведет сообщение об этом. Кроме того, вы можете бесплатно подписаться на мониторинг Опендатабота. Как только ваши данные появятся в ЕРБ, бот сообщит об этом.
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