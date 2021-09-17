Межбанк: курс доллара и евро продолжает падать

Вторник на валютном рынке прошел достаточно удачно для нацвалюты и для Нацбанка. За день доллар подешевел до 26,555/26,575 гривен, а евро до 31,02/31,04. При этом, у нацвалюты был реальный шанс укрепиться относительно доллара до уровня в 26,50 гривен, а по евро — до уровней ниже психологической отметки в 31 гривну.

Но это явно не входило в планы Нацбанка, который, с одной стороны, поддержал доллар фактически двумя интервенциями, но с другой не забыл и о пополнении резервов.

В первый раз он быстро выкупил стандартные $ 5 млн по ценам ниже 26,585 гривен, а во второй — надолго стал с покупкой по 26,51 гривен. Именно вторая интервенция удержала курс от более глубокого падения и даже несколько подняла котировки за счет тех компаний, кто выжидал «дна» по курсу. Пока котировки проседали до 26,52/26,54 и стремились ниже — эта категория покупателей не проводила операций в надежде на дальнейшее падение, но как только Нацбанк четко указал нижнюю границу в 26,51 гривен, такие покупатели решили оперативно закрыть свои сделки, спровоцировав этим небольшой рост котировок.

В какой-то степени от подобных действий регулятора в середине дня выиграли и продавцы, так как основные свои операции они провели именно в момент такого импульсивного роста спроса на валюту. Неслучайно, справочный курс Нацбанка сегодня на 12 часов составил 26,5495 гривен, а официальный курс на завтра даже оказался выше этого значения — 26,5698 гривен.

Порадовал инвесторов сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, что тоже частично отразится на валютном рынке. Было продано бумаг на 6,96 млрд гривен. Во многом за счет повышения доходности по длинным бумагам до уровня свыше 13% годовых. Это уже частичная уступка Минфина инвесторам, которые давно уже «голосовали» выходом из облигаций из-за их низкой доходности относительно уровня инфляции в стране.

Поднятие доходности начнет постепенно возвращать инверторов на первичный и вторичный рынок гособлигаций, и это начнет снова существенно влиять на поведение межбанка.

Главные события 28 сентября на валютном рынке:

1) Доллар и евро продолжили дешеветь. Доллар — до 26,555/26,575 гривен, а евро — до 31,02/31,04 гривен.

2) Нацбанк дважды выходил на рынок. И покупал утром доллар в начале по цене до 26,585 гривен, а потом долго стоял с покупкой по 26,51.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,5495 гривен за доллар, а официальный курс на 29 сентября 2021 года установлен на уровне 26,5698 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 26,58 / 26,60

евро — 31,04 / 31,06

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1677 / 1,1678

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