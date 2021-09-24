Компания Geely освоила выпуск коммерческих спутников

Китайский автопроизводитель Geely сегодня заявил, что приступил к изготовлению коммерческих спутников.
Выпуск этой продукции освоен на заводе Geely в городе Тайчжоу на востоке Китая.
Компания Geely выпускает низкоорбитальные спутники, призванные удовлетворить спрос на услугу высокоскоростной связи.
В частности, по словам источника, они помогут быстро распространять обновления программного обеспечения. Согласно сообщению компании, завод сможет производить 500 спутников в год.
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