Компания Geely освоила выпуск коммерческих спутников

Китайский автопроизводитель Geely сегодня заявил, что приступил к изготовлению коммерческих спутников.

Выпуск этой продукции освоен на заводе Geely в городе Тайчжоу на востоке Китая.

Компания Geely выпускает низкоорбитальные спутники, призванные удовлетворить спрос на услугу высокоскоростной связи.

В частности, по словам источника, они помогут быстро распространять обновления программного обеспечения. Согласно сообщению компании, завод сможет производить 500 спутников в год.