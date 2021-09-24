Цифровые валюты центробанков могут ускорить проведение трансграничных платежей до нескольких секунд — BIS

Цифровые валюты центральных банков могут сократить время, необходимое для проведения трансграничных платежей, до нескольких секунд и сократить расходы. Сейчас на это потребуется несколько дней.
Об этом заявили в международной финансовой организации Банк международных расчетов (BIS).
Использование нескольких цифровых валют центральных банков для трансграничных платежей протестировали в рамках пилотного проекта mBridge. Его провел Инновационный хаб BIS совместно с четырьмя центральными банками (Гонконга, Таиланда, Китая и ОАЭ).
Выполнение международных переводов и операций с иностранной валютой происходило за секунды. Обычно для совершения таких транзакций с использованием существующей сети коммерческих банков требуется несколько дней. Эксперимент показал, что затраты на эти операции могут быть снижены в два раза.
Платежи, валютные операции и другие операции обычно движутся по всему миру через сети крупных международных банков, которые служат мостами между различными юрисдикциями. Эта система известна как корреспондентский банкинг. Хотя он выполняет очень важную роль в мировой экономике, эти сети и механизмы могут быть сложными, фрагментированными и неэффективными. Например, банки работают в разных часовых поясах и зависят от режима работы национальных платежных систем.
Введение цифровых валют центробанков поможет улучшить нынешние системы. Они дают центральным банкам возможность «начать с чистого листа, не обремененного устаревшими механизмами или технологиями», — отметили в BIS.
Более 50 стран, на которые приходится основная часть мирового ВВП, изучают цифровые валюты. Евросоюз хочет ввести виртуальный евро до 2025 года, а США работают над созданием электронного доллара.
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