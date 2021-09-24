Нацбанк наказал 15 финучреждений за неподачу отчетности

Национальный банк применил меры воздействия к 12 финкомпаниям и 3 ломбардам из-за неподачи отчетности.

В частности, НБУ применил санкции к 7 участникам рынка небанковских финансовых услуг в виде обязательства принять меры для устранения нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения.

Речь идет о 3 ломбардах, которые не подали отчетность за первое полугодие, и 4 финансовых компаниях, которые не подали отчетность за II квартал 2021 года:

ПТ «Ломбард «Добробут» ЧП «Агентство недвижимости»;

ПТ «Ломбард «Каса.ЮА» при участии ООО «Кесеф-Финанс», ООО «Загав-Финанс»;

«Кесеф-Финанс», «Загав-Финанс»; ПТ «Ломбард Оскар» (ПП «Химчистка «Оскар», ЧП «Быстрое питание «Обжора»);

ФК «Аверон»;

ООО «Манитекс капитал»;

«Манитекс капитал»; ООО «Финанс Смарт Групп»;

«Финанс Смарт Групп»; ООО «Финансовая Оферта».

Ранее НБУ приостановил действие лицензий указанных компаний, однако нарушения устранены не были.

Нацбанк также применил санкции к 8 финкомпаниям, три из которых не подали финансовую отчетность за II квартал 2021 года, и отчет независимого аудитора по результатам проведения обязательного аудита финансовой отчетности за 2020 год, а 5 компаний не подали отчет независимого аудитора по результатам проведения обязательного аудита финансовой отчетности за 2020 год.

Поэтому НБУ временно остановил все лицензии этих 8 компаний:

ООО «Кредитное учреждение „Финкредит Плюс“»;

«Кредитное учреждение „Финкредит Плюс“»; ФК «Новотех»;

ФК «Факторинговое Бюро Расчетов»;

ФК «Империал капитал»;

ООО «Автоцентр „Мотор Сити“»;

«Автоцентр „Мотор Сити“»; ООО «Финспот»;

«Финспот»; ФК «Финансовый Достаток»;

ООО «Профессиональная Факторинговая Группа».

Всем вышеупомянутым компаниям необходимо устранить нарушения до 26 октября 2021 года. Они также обязаны подать регулятору отчет об устранении нарушений и документы, которые это подтверждают.

Решения о применении мер воздействия вступают в силу с 27 сентября 2021 года. С этой даты и до принятия НБУ решения о возобновлении действия лицензий компании теряют право:

заключать договоры (продлевать срок действующих договоров) об оказании финансовых услуг с клиентами по виду финансовых услуг, на осуществление которых были выданы лицензии и действие которых временно приостановлено;

заключать договоры (вносить изменения в действующие договоры) о предоставлении финансовых услуг, имеющих следствием увеличение их обязательств перед клиентами относительно вида финансовых услуг, на предоставление которых были выданы лицензии.

В то же время временное приостановление лицензий не освобождает финучреждение от выполнения обязательств по ранее заключенным договорам.