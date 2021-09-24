Нацбанк наказал 15 финучреждений за неподачу отчетности

Национальный банк применил меры воздействия к 12 финкомпаниям и 3 ломбардам из-за неподачи отчетности.
В частности, НБУ применил санкции к 7 участникам рынка небанковских финансовых услуг в виде обязательства принять меры для устранения нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения.
Речь идет о 3 ломбардах, которые не подали отчетность за первое полугодие, и 4 финансовых компаниях, которые не подали отчетность за II квартал 2021 года:
Ранее НБУ приостановил действие лицензий указанных компаний, однако нарушения устранены не были.
Нацбанк также применил санкции к 8 финкомпаниям, три из которых не подали финансовую отчетность за II квартал 2021 года, и отчет независимого аудитора по результатам проведения обязательного аудита финансовой отчетности за 2020 год, а 5 компаний не подали отчет независимого аудитора по результатам проведения обязательного аудита финансовой отчетности за 2020 год.
Поэтому НБУ временно остановил все лицензии этих 8 компаний:
Всем вышеупомянутым компаниям необходимо устранить нарушения до 26 октября 2021 года. Они также обязаны подать регулятору отчет об устранении нарушений и документы, которые это подтверждают.
Решения о применении мер воздействия вступают в силу с 27 сентября 2021 года. С этой даты и до принятия НБУ решения о возобновлении действия лицензий компании теряют право:
В то же время временное приостановление лицензий не освобождает финучреждение от выполнения обязательств по ранее заключенным договорам.
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