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В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии в этом отопительном сезоне

В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии в этом отопительном сезоне

В Украине ожидают, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021−2022 составит около 2 тыс. грн.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

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«Ожидаем, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021−2022 составит около 2 тыс. грн», — сказала Лазебная.

По ее словам, если будут расти тарифы на коммунальные услуги, размер субсидии для получателей будет пересмотрен автоматически.

«Если человек не получал субсидию, но в результате роста тарифов ему понадобилась такая помощь, то он может обратиться за ней в любой момент», — добавила Лазебная.

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Лазебная отметила, что в прошлом отопительном сезоне субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получали около 3 млн домохозяйств.

«Мы ожидаем, что в этом сезоне будет сопоставимая цифра. По состоянию на сегодня субсидия уже назначена почти 2,5 млн домохозяйств. Из них автоматически почти 2 млн. Заявления от людей продолжают поступать, процесс назначения субсидий продолжается», — рассказала Лазебная.

По материалам РБК-Украина
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