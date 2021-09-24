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WhatsApp может заработать на нескольких устройствах одновременно

WhatsApp может заработать на нескольких устройствах одновременно

Разработчики мессенджера WhatsApp работают над новой функцией. В частности, разрабатывают возможность работы приложения на нескольких устройствах одновременно.

Об этом сообщает WABetaInfo.

На данный момент функция под названием Multi-device позволяет подключить до четырех устройств, включая компьютер с Windows, macOS, сессию WhatsApp Web или умный дисплей Facebook Portal. Однако основным устройством может быть только смартфон.

Так, согласно данным последней бета-версии, при установке WhatsApp на второе устройство не потребуется доступ к интернету с основного приложения.

При этом история переписок будет автоматически синхронизироваться, приложение загрузит все сообщения и другие данные с сервера.

Как утверждают в WhatsApp, все данные будут защищены сквозным шифрованием.

Пока функция недоступна даже в тестовом режиме.

По материалам РБК-Украина
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