Минздрав планирует потратить на COVID-вакцины почти 8 миллиардов до 2024 года

В течение следующих трех лет Министерство здравоохранения может потратить 7,8 млрд грн из госбюджета на закупки вакцины от COVID-19, ежегодно в Минздраве планируют за бюджетные средства вакцинировать 4,4 млн человек – около 13% взрослого населения.
Об этом сообщает экспертная организация StateWatch, которая проанализировала бюджетный запрос по бюджетной программе вакцинации населения от COVID-19 на 2022-2024 годы.
В частности, Минздрав предлагает тратить по 2,6 млрд грн ежегодно в течение 2022-2024 годов в рамках общего фонда государственного бюджета. За три года хотят закупить 26,4 млн доз вакцины от COVID-19.
Каждый год также планируется вакцинация 4,4 млн человек двумя дозами вакцины, что составляет примерно 13% от 34 млн человек – от количества взрослого населения.
В StateWatch заявляют, что правительство должно пересмотреть свою коммуникационную кампанию по распространению прививки, адаптировать ее под различные слои населения, независимо от возраста, более активно опровергать фейки.
“Дополнительным фактором может служить стимуляция к прививке. Во многих странах предлагается материальное вознаграждение после завершенной прививки, участие в денежных лотереях и тому подобное. Эффективным стимулом может служить предоставление выходного на следующий день после вакцинации”, – приводит опыт других стран консультант StateWatch, эпидемиолог Владимир Петров.
Отмечается, что в этом году правительство Украины тратило средства на закупку вакцин из бюджета самостоятельно, а также получило несколько партий от международных партнеров.
На сегодня полностью завершили вакцинацию против коронавирусной инфекции 5,4 млн человек, что составляет около 16% от всего взрослого населения.
Согласно последним данным медицинских исследований, для приобретения коллективного иммунитета против COVID в течение одного года должно быть привито 70% взрослого населения страны.
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