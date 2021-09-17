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Обновление Android 12.1 должно улучшить использование складных устройств

Обновление Android 12.1 должно улучшить использование складных устройств

Ранее предполагалось, что после выхода операционной системы Android 12 компания Google выпустит ещё одно обновление до версии Android 12.1. Проанализировав утечки кода, специалисты XDA Developers пришли к выводу, что оно может быть сконцентрировано на складных мобильных устройствах.

Анализ XDA Developers предполагает, что это обновление может предоставить множество улучшений, направленных на обработку больших экранов складных смартфонов операционной системой. При этом речь идёт об улучшении пользовательского интерфейса с разделённым экраном, экране блокировки, который лучше использует горизонтальное пространство, и новой панели задач, которая упрощает работу при одновременном использовании нескольких приложений. Эти полезные изменения на уровне ОС устранят необходимость разработки соответствующих улучшений каждым отдельным производителем складных смартфонов.

Большинство улучшений в Android 12.1 связано с тем, как операционная система лучше использует дополнительное горизонтальное пространство экрана. Например, обновление позволит одновременно отображать панели быстрых настроек и уведомлений бок о бок (а не по одному). В то же время экран блокировки теперь можно разделить, чтобы отображать часы на одной стороне и уведомления на другой. Когда нужно ввести PIN-код или пароль, его теперь можно разместить слева или справа от дисплея (а не по центру), чтобы можно было вводить его одной рукой на складном устройстве.

По материалам ITC.ua
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