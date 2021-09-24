Экс-чиновник Киевского бронетанкового завода задержан за растрату 12 млн гривен

Служба безопасности Украины задержала бывшего топ-чиновника госпредприятия «Киевский бронетанковый завод». Его подозревают в растрате 12 млн гривен во время пребывания в должности в 2014 году.
Указано, что мужчина организовал коррупционный механизм на средствах, выделенных на модернизацию военной техники.
Так, было зарегистрировано несколько фиктивных предприятий в различных регионах Украины, в том числе в столице и Киевской области, после чего на основании фиктивных договоров мужчина переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение госзаказа.
Указано, что расчеты осуществлялись либо по завышенным тарифам, либо вообще за невыполненные работы.
Таким образом происходил «вывод» бюджетных средств и обналичивание их с последующим присвоением участниками схемы.
Предварительно установлено, что в результате почти полугодовой противоправной деятельности был причинен ущерб государству в размере 12 млн грн.
После чего с 2014 года экс-чиновник скрывался на временно оккупированной территории Украины.
СБУ удалось установить его местонахождение и задержать на КПВВ «Станица Луганская».
Сейчас мужчине объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК.
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