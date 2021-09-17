Обновленный Honda Ridgeline подорожал

В США начались продажи обновленного пикапа Honda Ridgeline, который продается как модель 2022 года. Honda увеличила его стоимость на 400 долларов.
Honda Ridgeline в базовой комплектации Sport стоит 38 115 долларов, в комплектации RTL – 41 095 долларов, в комплектации RTL-E – 44 045 долларов, а в топовой комплектации Black Edition – 45 545 долларов.
Как видите, в продаже нет комплектации TrailSport. Она появится немного позже.
Внешне обновленный Honda Ridgeline мало чем отличается от модели предыдущего года выпуска. Такие же небольшие изменения произошли и в салоне. А вот в линейке двигателей ничего не изменилось.
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