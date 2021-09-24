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Dragon Capital приобрел бизнес-центр VIKING во Львове

Dragon Capital приобрел бизнес-центр VIKING во Львове

Инвестиционная компания Dragon Capital завершила сделку по приобретению бизнес-центра VIKING во Львове. Об этом сообщает пресс-служба компании.

VIKING — это новый офисный объект класса «А», расположенный на пересечении улиц Зеленой и Пимоненко в Сыховском районе Львова. Бизнес-центр состоит из двух секций (девять и 12 этажей соответственно) общей площадью 18 766,1 кв. м., а также стоянки на 102 машиноместа. Объект ввели в эксплуатацию в августе 2021 года.

По словам генерального директора Dragon Capital Томаша Фиалы, это второй бизнес-центр компании во Львове и 14 в портфеле офисной недвижимости в Украине.

В пресс-службе добавили, что VIKING получит «зеленую» сертификацию согласно международным стандартам BREEAM.

«Концепция бизнес-центра продумана до деталей, начиная от инженерных систем, планировочных решений и заканчивая интерьерами лобби и зон общего пользования. Первыми арендаторами бизнес-центра стали IT-компании», — говорится в сообщении.

По материалам НВ
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