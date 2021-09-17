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В Украине будет действовать единая информационная система социальной сферы, которая позволит экономить 11 млрд ежегодно

В Украине будет действовать единая информационная система социальной сферы, которая позволит экономить 11 млрд ежегодно

В Украине запускают пилотный проект по внедрению Единой информационной системы социальной сферы (ЄІССС).

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что введение ЕИССС позволит государству ежегодно экономить 11 млрд гривен.

Как сообщил заместитель Министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Валерий Бушков, введение Единой информационной системы социальной сферы существенно уменьшит расходы на содержание органов социальной защиты населения.

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По его словам, сокращение административных расходов в социальной сфере составит не менее 50% или более 6 млрд грн в год.

«ЕИССС обеспечит полную верификацию социальных выплат, позволит избежать существования „двойников“ и „мертвых душ“ в централизованной системе путем осуществления проверки достоверности данных, представленных заявителем еще на стадии обработки заявления, то есть до принятия решения о назначении социальных выплат», — отметил Валерий Бушков.

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Он пояснил, что благодаря достоверности и полноте всех данных в ЕИССС о человеке, который подал заявление на получение государственной помощи, он сможет воспользоваться услугой по назначению социальной выплаты через несколько минут и без дополнительных справок.

«Введение электронных услуг, электронного документооборота и информационных обменов между государственными реестрами и системами позволит сэкономить еще не менее 5 млрд грн в год государственных средств в социальной сфере», — подчеркнул Бушков.

Он также добавил, что введение ЕИССС по всей стране обеспечит прозрачный контроль и возможность мониторинга в режиме онлайн более 700 млрд грн годовых расходов бюджета на социальную защиту населения.

Справка Finance.ua:

  • ЕИССС предоставит возможность каждому гражданину, который нуждается в социальной поддержке, быстро получить любой вид помощи через фронт-офис в территориальной общине и ЦНАПЕ, либо через электронные сервисы Портала «Дія»;
  • в 2022 году Минсоцполитики планирует ввести ЕИССС на территории всей страны и более 80% социальных услуг перевести в электронную форму.

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По материалам Finance.UA
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