Глава комиссии по ценным бумагам США выступил за государственное регулирование криптовалютного рынка

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер заявил, что без государственного регулирования ситуация на рынке криптовалют «ничем хорошим не закончится».
Об этом сообщает НВ.
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«Существуют торговые площадки и кредитные центры, где они объединяются, и в них не просто десятки, а сотни и иногда даже тысячи токенов. Это ничем хорошим не закончится, если останется вне регулирования», — цитирует издание слова Генслера.
В издании отметили, что ранее он называл криптовалюты «Диким Западом» и давал понять, что выступает за ужесточение надзора за крипторынками.
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