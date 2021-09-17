«Суд в смартфоне»: в Украине заработает новое приложение

На базе Государственной судебной администрации Украины презентовали мобильное приложение «еСуд», благодаря которому с помощью смартфона можно воспользоваться судебными услугами.

Как отметил заместитель главы Государственной судебной администрации Украины Сергей Чернуцкий, мобильное приложение «еСуд» является новым электронным сервисом судебной системы.

«Именно благодаря этому мобильному приложению, воспользовавшись лишь смартфоном, можно получить судебные услуги, и таким образом суд становится еще более доступным и приближенным к гражданам», — рассказал Чернуцкий.

Он рассказал, что мобильное приложение «еСуд» является мобильной версией подсистемы «Электронный суд», которое повторяет функционал подсистемы, но адаптировано для мобильных устройств — смартфонов и планшетов.

«Для того чтобы воспользоваться соответствующим приложением, достаточно загрузить соответствующий программный продукт в плеймаркетах. Сейчас приложение доступно для загрузки для операционных систем IOS и Android. Для того чтобы начать работу с программным продуктом, нужно предварительно зарегистрироваться в основной версии на компьютере в подсистеме „Электронный суд“ с использованием электронной подписи», — сообщил Чернуцкий.



Фото: Укринформ

Пользователь приложения «еСуд» может просматривать все документы по делам, в которых он является участником, начиная от своего искового заявления и завершая решением суда по существу. Также пользователь приложения получает все сообщения от суда: вызовы на судебные заседания или повестки, сообщения о поступлении каких-то новых документов по делу и тому подобное.

«Также пользователь может узнать, что в отношении него или против него кто-то из истцов обратился в суд, и это также отображается соответственно у пользователя после регистрации соответствующего заявления в суде. Кроме этого, пользователь имеет возможность ознакомиться со всеми проектами или заявлениями, поданными в суд, которые он формировал или подавал в полной версии подсистемы „Электронный суд“, и также частично может управлять доверенностями на предмет доступа к своим делам по пересмотру или о совершении действий, если эти доверенности были предоставлены другим лицам», — рассказал Чернуцкий.

«У нас есть некоторые планы первоочередные, которые мы хотим реализовать — дальнейший дополнительный функционал. Это и расширить функционал в возможности просмотра документов не только пользователями, гражданами, которые являются сторонами по делу, но и для судей. Сейчас этот функционал есть в полной версии, но еще не реализован в мобильном приложении. Также есть идеи и планы сделать регистрацию и аутентификацию не только в полной версии с использованием электронной подписи, но и с помощью мобильного приложения. Это было не сделано в первой версии, потому что есть ряд технических и правовых моментов», — рассказал заместитель главы ГСАУ.

Кроме того, по его словам, в планах также есть возможность провести идентификацию в мобильном приложении через «Дію», но это требует внесения изменений в законодательство.