Finance.uа как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, кому повысят пенсии с октября.
Так с 1 октября пенсионерам в возрасте 75-80 лет будут дополнительно выплачивать 400 грн.
А с 1 декабря пенсионерам в возрасте 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин повысят минимальную пенсию до 2600 грн в связи с ростом минимальной зарплаты с 6 до 6,5 тысячи гривен.
Также с 1 декабря повысят на 4,34% минимальную пенсию, доплаты и надбавки для всех категорий пенсионеров в связи с ростом прожиточного минимума.
Напомним, по мнению министра финансов Сергея Марченко, нынешнюю систему пенсионного обеспечения в Украине нужно безотлагательно менять — чтобы обеспечить хотя бы минимальные выплаты украинцам, которые будут выходить на заслуженный отдых в будущем.
Основной причиной того, что государство вынуждено все больше дотировать Пенсионный фонд, чиновник назвал неутешительный демографический тренд — сокращение рождаемости и увеличение доли людей пожилого возраста в структуре населения.
Также Всемирный банк поддерживает введение обязательных пенсионных накоплений с 2023 года.
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