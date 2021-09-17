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Кому повысят пенсии с октября

Кому повысят пенсии с октября

Finance.uа как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, кому повысят пенсии с октября.

Так с 1 октября пенсионерам в возрасте 75-80 лет будут дополнительно выплачивать 400 грн.

А с 1 декабря пенсионерам в возрасте 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин повысят минимальную пенсию до 2600 грн в связи с ростом минимальной зарплаты с 6 до 6,5 тысячи гривен.

Также с 1 декабря повысят на 4,34% минимальную пенсию, доплаты и надбавки для всех категорий пенсионеров в связи с ростом прожиточного минимума.

Напомним, по мнению министра финансов Сергея Марченко, нынешнюю систему пенсионного обеспечения в Украине нужно безотлагательно менять — чтобы обеспечить хотя бы минимальные выплаты украинцам, которые будут выходить на заслуженный отдых в будущем.

Основной причиной того, что государство вынуждено все больше дотировать Пенсионный фонд, чиновник назвал неутешительный демографический тренд — сокращение рождаемости и увеличение доли людей пожилого возраста в структуре населения.

Также Всемирный банк поддерживает введение обязательных пенсионных накоплений с 2023 года.

Справка Finance.ua:

  • сейчас в Украине почти 11 млн пенсионеров, а людей, которые платят соцвзносы, всего 9,7 млн.
  • Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов считает, что для успеха пенсионной реформы надо предоставить инвесторам качественные механизмы вложения средств.
По материалам Finance.UA
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