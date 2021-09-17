Samsung Galaxy Watch 5 могут получить солнечную батарею

Компания Samsung выпускает умные часы с 2013 года. Самыми свежими новинками сейчас являются Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. И компания продолжает вести работу в этом направлении.
Новый патент в области умных часов был получен Samsung в Управлении США по патентам и товарным знакам (USPTO) и описывает «Электронное устройство, содержащее солнечные элементы нескольких типов».
В патенте описаны Samsung Galaxy Watch с ремешком, в который встроены солнечные панели с двух сторон корпуса часов. Такие часы смогут подзаряжать свой аккумулятор от солнца. Размещение солнечных элементов с обеих сторон корпуса часов позволяет собрать достаточное количество солнечного света, независимо от того, как именно надеты часы.
Изображение: LetsGoDigital
Корейский производитель описывает применение различных типов солнечных элементов, которые могут обеспечить относительно высокую эффективность.
Как отмечает LetsGoDigital, такие часы могут выйти под названием Galaxy Watch 5 или Galaxy Watch Solar, но никакой конкретики пока нет. Такие бренды, как Garmin и Casio, уже показали, что подобные решения возможны. Это позволяет надеяться на относительно скорый выпуск таких часов Samsung.
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