0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9 0

Samsung Galaxy Watch 5 могут получить солнечную батарею

Samsung Galaxy Watch 5 могут получить солнечную батарею

Компания Samsung выпускает умные часы с 2013 года. Самыми свежими новинками сейчас являются Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. И компания продолжает вести работу в этом направлении.

Новый патент в области умных часов был получен Samsung в Управлении США по патентам и товарным знакам (USPTO) и описывает «Электронное устройство, содержащее солнечные элементы нескольких типов».

В патенте описаны Samsung Galaxy Watch с ремешком, в который встроены солнечные панели с двух сторон корпуса часов. Такие часы смогут подзаряжать свой аккумулятор от солнца. Размещение солнечных элементов с обеих сторон корпуса часов позволяет собрать достаточное количество солнечного света, независимо от того, как именно надеты часы.


Изображение: LetsGoDigital

Корейский производитель описывает применение различных типов солнечных элементов, которые могут обеспечить относительно высокую эффективность.

Как отмечает LetsGoDigital, такие часы могут выйти под названием Galaxy Watch 5 или Galaxy Watch Solar, но никакой конкретики пока нет. Такие бренды, как Garmin и Casio, уже показали, что подобные решения возможны. Это позволяет надеяться на относительно скорый выпуск таких часов Samsung.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.