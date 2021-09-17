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ГНС утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год

ГНС утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год

Государственная налоговая служба Украины утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год и закрепила крупных налогоплательщиков за межрегиональными управлениями ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год включен 1341 плательщик.

По сравнению с реестром на 2021 год количество предприятий сократилось на 30 плательщиков. Это связано с увеличением среднего курса евро и соответственно критериев уплаты и дохода на 18,5 процента.

Реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год также обнародован в форме открытых данных на Портале открытых данных Единого государственного веб-портала открытых данных и на веб-портале ГНС в баннере «Открытые данные».

По материалам Судебно-юридическая газета
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