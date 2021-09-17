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Черкассы подняли тарифы на отопление для населения

Черкассы подняли тарифы на отопление для населения

Власти города Черкассы повысили тарифы коммунального предприятия Черкассытеплокоммунэнерго для населения и коммерческих учреждений. Такое решение принял исполком Черкасского городского совета, сообщает Суспільне во вторник, 28 сентября.

Руководитель Черкассытеплокоммунэнерго Павел Карась объяснил, что без поднятия тарифа на тепло пройти отопительный сезон невозможно.

«Сейчас тариф на газ составляет 3900 гривен за 1000 куб. м, а на самом деле соответствует тарифу 6 6183,33 гривны за 1000 куб. м без НДС. Без поднятия тарифа невозможно пройти весь отопительный сезон. Для населения тариф вырастет незначительно. Это все компенсируется жилыми субсидиями «, — отметил он.

Павел Карась объяснил такое поднятие тем, что Нафтогаз резко изменил подходы к оплате природного газа.

«Других вариантов обойти эту ситуацию нет, спасти отопительный сезон возможно только повышением тарифов», — добавил он.

Руководитель департамента экономики и развития Ирина Удод добавила, что для населения цифры в платежках увеличатся примерно на 200 гривен.

Напомним, Министерство развития громад и территорий призвало местные власти не повышать тарифы на отопление для населения.

По материалам Корреспондент.net
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