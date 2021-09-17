Как ІТ-специалисты ищут работу в 2021 году (результаты опроса)

Finance.ua как портал, который следит за зарплатами и рынком труда ІТ-специалистов, узнал от портала Dou, как айтишники ищут работу.

Как свидетельствуют результаты опроса, доля LinkedIn и Djinni как наиболее эффективных каналов поиска работы продолжает расти, ІТ-специалисты активно мониторят рынок труда, даже не ища новое место.

Портрет участников опроса



Инфографика: Dou

Как специалисты находят новую работу:

рекомендации друзей и коллег пока остаются на первом месте среди способов, с помощью которых ІТ-специалисты нашли свое нынешнее место работы (его назвали 23% опрошенных);

20% ІТ-специалистов нашли свою последнюю работу через LinkedIn (год назад таких было 14%), 19% — через Djinni (год назад — 15%);

для тех, кто сменил компанию в этом году, они чаще пригодились, чем рекомендации коллег и знакомых: 26% нашли работу через LinkedIn, 24% — через Djinni и только 19% благодаря рекомендациям;

9% ІТ-специалистов нашли ее через DOU ;

крупные сайты по поиску работы продолжают терять свои позиции: только 5% опрошенных нашли работу через Work.ua (год назад — 6%), а 3% – через Rabota.ua (год назад – тоже 6%).



Инфографика: Dou

Также отмечается, что ІТ-специалисты активно интересуются зарплатами и вакансиями, даже если не ищут работу.

Большинство ІТ-специалистов мониторит не только статистику по зарплатам, но и вакансии на рынке. 88% опрошенных отметили, что они следят за вакансиями, откликаются на них или общаются с рекрутерами. Те, кто не планируют менять работу, тоже просматривают вакансии, хотя и несколько реже (83% опрошенных).

На активность ІТ-специалиста в мониторинге вакансий больше всего влияет то, рассматривает ли он возможность перехода в другую компанию или команду. Те, кто не находятся в активном поиске, но рассматривают такую возможность, так же активно используют почти все инструменты мониторинга вакансий на рынке, как и те, кто сейчас ищет работу. Те же, кто точно не планирует никуда переходить, заметно реже интересуются актуальными позициями.

Опрошенные ІТ-специалисты довольно позитивно относятся к идее перехода на другую работу:

22% сейчас активно ищут работу;

еще 40% готовы перейти на новое место, если им предложат лучшие условия.

Среди ІТ-специалистов, которые сейчас работают и не ищут новую работу, 51% не против сменить ее, если им предложат что-то интересное.

Чаще всего об активном поиске работы заявляли дизайнеры (43% опрошенных) и нетехнические специалисты (32%). Среди разработчиков и тестировщиков только 20% активно ищут новое место. Но почти половина разработчиков (43%) готовы перейти туда, где им предложат лучшие условия.

Также активно ищут работу специалисты, которые только недавно начали работать в ІТ. Среди тех, кто в индустрии меньше, чем полгода, таких 46%, а среди тех, кто работает до двух лет — 28%. Среди тех, кто работает более двух лет, лишь 19% активно ищут работу. Однако опытные специалисты тоже готовы менять компанию, если им предложат лучшие условия (43% тех, кто работает более двух лет, готовы сменить работу при таких условиях).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.