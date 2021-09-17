Как ІТ-специалисты ищут работу в 2021 году (результаты опроса)

Finance.ua как портал, который следит за зарплатами и рынком труда ІТ-специалистов, узнал от портала Dou, как айтишники ищут работу.
Как свидетельствуют результаты опроса, доля LinkedIn и Djinni как наиболее эффективных каналов поиска работы продолжает расти, ІТ-специалисты активно мониторят рынок труда, даже не ища новое место.
Портрет участников опроса
Инфографика: Dou
Как специалисты находят новую работу:
Инфографика: Dou
Также отмечается, что ІТ-специалисты активно интересуются зарплатами и вакансиями, даже если не ищут работу.
Большинство ІТ-специалистов мониторит не только статистику по зарплатам, но и вакансии на рынке. 88% опрошенных отметили, что они следят за вакансиями, откликаются на них или общаются с рекрутерами. Те, кто не планируют менять работу, тоже просматривают вакансии, хотя и несколько реже (83% опрошенных).
На активность ІТ-специалиста в мониторинге вакансий больше всего влияет то, рассматривает ли он возможность перехода в другую компанию или команду. Те, кто не находятся в активном поиске, но рассматривают такую возможность, так же активно используют почти все инструменты мониторинга вакансий на рынке, как и те, кто сейчас ищет работу. Те же, кто точно не планирует никуда переходить, заметно реже интересуются актуальными позициями.
Опрошенные ІТ-специалисты довольно позитивно относятся к идее перехода на другую работу:
Среди ІТ-специалистов, которые сейчас работают и не ищут новую работу, 51% не против сменить ее, если им предложат что-то интересное.
Чаще всего об активном поиске работы заявляли дизайнеры (43% опрошенных) и нетехнические специалисты (32%). Среди разработчиков и тестировщиков только 20% активно ищут новое место. Но почти половина разработчиков (43%) готовы перейти туда, где им предложат лучшие условия.
Также активно ищут работу специалисты, которые только недавно начали работать в ІТ. Среди тех, кто в индустрии меньше, чем полгода, таких 46%, а среди тех, кто работает до двух лет — 28%. Среди тех, кто работает более двух лет, лишь 19% активно ищут работу. Однако опытные специалисты тоже готовы менять компанию, если им предложат лучшие условия (43% тех, кто работает более двух лет, готовы сменить работу при таких условиях).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина обжалует новый газовый контракт Венгрии и РФВчера, 15:46 - 1300 16
Цена на газ в Европе впервые превысила 1000 долларов5 ч. назад - 747 6
В «Борисполе» раскрыли схему перемещения техники Apple в мусорных пакетах24.09.2021, 19:30 - 848 6
Правительство и «Нафтогаз» готовят для населения новую схему расчетов за голубое топливо4 ч. назад - 999 5
У monobank появятся собственные банкоматы (фото)2 ч. назад - 1856 4
Налоговая арестовала 26 млн грн украинца: он купил авто и землю, не подтвердив источник доходаВчера, 18:28 - 10703 4
К концу недели курс доллара развернется на 180 градусов - прогноз экспертаВчера, 21:03 - 3273 2
В Китае - энергетический кризис, заводы приостанавливают работу из-за отключений13 ч. назад - 2371
У monobank появятся собственные банкоматы (фото)2 ч. назад - 1856 4
Удаленная работа: 5 горячих предложений на рынке труда8 ч. назад - 1708
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1602 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 439 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1517 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1088 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1045 5